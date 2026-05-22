Mali – “cơn ác mộng” tới từ châu Phi cho tuyển Việt Nam tại World Cup 2026

Lá thăm tại VCK U17 World Cup 2026 đã đưa U17 Việt Nam rơi vào bảng G cùng những đối thủ rất đáng gờm gồm U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand. Nếu như Bỉ đại diện cho trường phái bóng đá kỹ thuật của châu Âu, còn New Zealand mang tới sự khó lường của châu Đại Dương, thì Mali lại là cái tên khiến nhiều đội bóng phải dè chừng nhất.

Không phải ngẫu nhiên mà U17 Mali được xem như “ông kẹ” của các kỳ World Cup trẻ trong gần một thập kỷ qua. Đại diện châu Phi đang sở hữu thành tích khiến cả thế giới phải nể phục, đồng thời mang trong mình lối chơi có thể tạo ra rất nhiều khó khăn cho U17 Việt Nam.

U17 Mali – thế lực thực sự của bóng đá trẻ thế giới

Trong nhiều năm, bóng đá châu Phi thường được gắn với hình ảnh giàu thể lực nhưng thiếu tổ chức. Tuy nhiên, Mali là ngoại lệ rất đặc biệt. Nền bóng đá nước này đang có bước tiến mạnh mẽ ở mọi cấp độ. Trên BXH FIFA, ĐTQG Mali hiện đứng thứ 52 thế giới – vị trí rất đáng nể với một quốc gia không sở hữu tiềm lực tài chính lớn.

Ở cấp độ U17, Mali còn tạo ra dấu ấn mạnh hơn nhiều.

Họ lần đầu tham dự U17 World Cup năm 1997 và ngay lập tức gây tiếng vang khi lọt vào Tứ kết. Đáng chú ý, Mali từng cầm hòa Đức 0-0 trước khi chỉ chịu thua 3-4 trên chấm luân lưu. Hai năm sau, đội bóng này sa sút và bị loại từ vòng bảng. Tuy nhiên đến năm 2001, Mali lại tiến sâu tới Tứ kết và chỉ thua Argentina sát nút 1-2.

Dẫu vậy, tất cả mới chỉ là màn khởi đầu cho sự bùng nổ thật sự.

Sau quãng thời gian dài vắng bóng, Mali trở lại World Cup U17 năm 2015 và lập tức tạo nên cơn địa chấn khi tiến thẳng tới Chung kết. Họ chỉ chịu thua Nigeria 0-2 để giành ngôi Á quân thế giới.

Lứa U17 Mali đánh bại U17 Argentina 3-0 để đứng hạng Ba thế giới năm 2023.

Đến năm 2017, Mali tiếp tục vào Bán kết. Họ thua Tây Ban Nha 1-3 trước khi thất bại trước Brazil ở trận tranh hạng Ba. Năm 2019, Mali không vượt qua vòng loại. Nhưng tới kỳ World Cup 2023, đại diện châu Phi một lần nữa khiến cả thế giới sửng sốt khi lọt vào Bán kết và chỉ chịu thua Pháp 1-2. Sau đó, họ đánh bại Argentina tới 3-0 để giành hạng Ba chung cuộc. Ở VCK U17 World Cup 2025, Mali cũng đã vào tới vòng 1/8, chỉ thua sát nút Ma Rốc 2-3.

Những con số ấy cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc. Trong 5 kỳ U17 World Cup gần nhất, Mali tham dự 4 và 3 lần vào Bán kết (1 lần đoạt Á quân và 1 lần giành hạng Ba thế giới). Thành tích ấy đủ để đưa Mali vào hàng ngũ những nền bóng đá trẻ mạnh nhất hành tinh hiện tại.

Điều gì khiến Mali trở nên đáng sợ?

Điểm đáng sợ nhất của U17 Mali không đơn thuần nằm ở thể hình hay tốc độ. Họ là sự kết hợp giữa nền tảng thể chất châu Phi với tư duy chiến thuật ngày càng hiện đại.

Các đội trẻ Mali thường chơi với cường độ cực cao. Họ pressing mạnh, tranh chấp quyết liệt và chuyển trạng thái tấn công rất nhanh. Chỉ cần một pha mất bóng ở giữa sân, đối thủ có thể lập tức bị Mali trừng phạt bằng những đợt phản công tốc độ.

Ngoài ra, cầu thủ Mali thường sở hữu nền tảng thể lực vượt trội so với mặt bằng U17 thế giới. Họ duy trì tốc độ và sức mạnh gần như suốt 90 phút. Đây là điều khiến nhiều đội bóng trẻ châu Á gặp khó khăn khi đối đầu.

Không ít trận đấu cho thấy Mali sẵn sàng chơi đôi công với các đại diện hàng đầu châu Âu và Nam Mỹ. Họ không hề e ngại những đối thủ mạnh hơn về danh tiếng. Ngược lại, tinh thần thi đấu của Mali luôn rất máu lửa và giàu tự tin.

Một điểm khác khiến U17 Mali nguy hiểm là khả năng khai thác không gian cực tốt. Những pha tăng tốc ở hai biên, các tình huống đâm thẳng trung lộ hay những pha bóng dài vượt tuyến đều được họ thực hiện rất hiệu quả. Đặc biệt, các cầu thủ Mali thường có kỹ năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp khá tốt dù sở hữu thể hình vượt trội.

Với U17 Việt Nam, đây rõ ràng là thử thách khổng lồ.

U17 Mali hiện tại đang đấu giải vô địch U17 châu Phi. Họ đứng nhì bảng C để có vé đi tiếp và vé dự VCK U17 World Cup. Lúc 23h00 ngày 24/5 tới, họ sẽ đấu Tứ kết giải châu Phi gặp U17 Senegal.

U17 Việt Nam cần làm gì trước “ngọn núi” Mali?

Trước đối thủ như Mali, U17 Việt Nam gần như khó có thể chơi theo kiểu đôi công. Nếu đẩy cao đội hình và để lộ khoảng trống phía sau, đại diện Đông Nam Á rất dễ bị cuốn vào tốc độ mà đối thủ tạo ra.

Điều quan trọng nhất với thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ là duy trì cự ly đội hình hợp lý và hạn chế mất bóng ở khu vực giữa sân. Mali cực mạnh trong những tình huống chuyển đổi trạng thái, nên chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả giá.

Rất khó cho U17 Việt Nam tạo bất ngờ trước U17 Mali.

Bên cạnh đó, U17 Việt Nam cần tận dụng tối đa khả năng phối hợp nhóm nhỏ – vốn là điểm mạnh truyền thống của bóng đá Việt Nam. Những pha ban bật nhanh, kiểm soát bóng ngắn và kéo giãn đội hình đối phương có thể giúp giảm áp lực trước lối chơi giàu thể lực của Mali.

Ngoài yếu tố chiến thuật, bản lĩnh tâm lý cũng sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Rất nhiều đội trẻ châu Á từng bị “ngợp” khi đối đầu các đại diện châu Phi vì sức ép thể chất và tốc độ trận đấu. Nếu giữ được sự bình tĩnh, tự tin và kỷ luật, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra một thế trận khó chịu hơn kỳ vọng.

Dĩ nhiên, xét trên mọi phương diện, Mali vẫn được đánh giá cao hơn đáng kể. Kinh nghiệm chinh chiến World Cup, chất lượng cầu thủ lẫn thành tích trong quá khứ đều cho thấy đây là ứng viên thực sự cho chức vô địch.

Nhưng bóng đá trẻ luôn chứa đựng bất ngờ. Và với U17 Việt Nam, cuộc đối đầu trước Mali có thể trở thành bài kiểm tra lớn nhất để chứng minh bản lĩnh ở sân chơi World Cup.