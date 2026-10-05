Malaysia và nỗi ám ảnh 11 năm trước tuyển Việt Nam

Trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 với Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt đối với Malaysia. Bên cạnh mục tiêu giành huy chương, HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe còn muốn cùng “Hổ Malaya” chấm dứt hơn một thập niên không thể đánh bại đối thủ nhiều duyên nợ này.

Lịch sử đối đầu 11 năm qua giữa Việt Nam và Malaysia không ủng hộ thầy trò HLV Tan Cheng Hoe khi từ hòa đến thua. Ảnh: VFF

Malaysia bước vào cuộc đối đầu Việt Nam tại Gelora Bung Karno chiều 5-10 với một thống kê khiến họ khó có thể hài lòng. Đã hơn 11 năm kể từ lần gần nhất, họ chưa hưởng niềm vui chiến thắng trước đội bóng áo đỏ.

Đó là trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 tại Mỹ Đình. Trong một trong những cú sốc lớn của bóng đá Việt Nam, Malaysia thắng 4-2 ngay tại Hà Nội, qua đó lật ngược tình thế để vào chung kết với tổng tỷ số 5-4.

Nhưng ký ức đẹp ấy ngày càng xa. Những cuộc đối đầu sau đó chứng kiến cán cân nghiêng mạnh về phía Việt Nam. Malaysia nhiều lần thay đổi HLV, lực lượng và cách chơi nhưng vẫn chưa tìm được lời giải trước đối thủ.

Williams Minh Hoàng sẽ là "lá bài tẩy" mà HLV Kim Sang-sik dành cho ông Tan Cheng Hoe ở trận tranh hạng ba ngày 10-5. Ảnh: ANH KHOA

Tan Cheng Hoe hiểu rõ sức nặng của thống kê ấy. Nhà cầm quân tạm quyền thừa nhận việc đánh bại Việt Nam đã trở thành mong muốn kéo dài của ông. Vì thế, trận tranh hạng ba lần này cũng là cơ hội để Malaysia xóa đi một trong những chuỗi kết quả đáng thất vọng nhất của họ trước một đối thủ Đông Nam Á.

Dù đặt quyết tâm cao, HLV Tan Cheng Hoe vẫn dành sự thận trọng đáng kể cho Việt Nam. Theo ông, sức mạnh của đội bóng dưới quyền HLV Kim Sang-sik trải đều trên nhiều tuyến. Malaysia vì thế không thể chỉ tập trung khóa các mũi tấn công mà còn phải chuẩn bị cho khả năng tranh chấp và tổ chức từ phía sau của đối thủ.

Bài toán khác của Malaysia là thể lực. Mật độ thi đấu dày tại FIFA ASEAN Cup khiến quá trình hồi phục trở thành ưu tiên trước trận. Tan Cheng Hoe muốn các học trò lấy lại trạng thái tốt nhất cả về thể chất lẫn tinh thần sau khi lỡ cơ hội góp mặt trong trận chung kết.

Malaysia có thêm động lực bởi đây là cơ hội cuối cùng để rời giải với một kết quả tích cực. Nhưng Việt Nam cũng ở hoàn cảnh tương tự sau thất bại 0-2 trước Thái Lan và chiến thắng 4-2 đầy nhọc nhằn trước Pakistan.

Trận tranh hạng ba tại Gelora Bung Karno mang nhiều ý nghĩa hơn vị trí trên bảng xếp hạng. Việt Nam muốn khẳng định ưu thế đã duy trì suốt nhiều năm, còn Malaysia khao khát chấm dứt một nỗi ám ảnh kéo dài từ sau chiến thắng lịch sử tại Mỹ Đình năm 2014. Với “Hổ Malaya”, đã 11 năm rồi họ mới lại đứng trước một cơ hội rõ ràng để phá dớp.