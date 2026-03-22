Malaysia trong thế đường cùng, sao Việt Nam đề cao cảnh giác: "Họ vẫn là đội bóng khó chịu"

Sau chiến thắng cùng Thể Công-Viettel trước Bắc Ninh tại Tứ kết Cúp Quốc gia tối qua 21/3, tiền vệ Khuất Văn Khang đã có những chia sẻ đáng chú ý hướng về màn so tài sắp tới giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Malaysia.

Dù Malaysia đang rơi vào thế bất lợi khi bị xử thua ngược 2 trận và không còn cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp, Khuất Văn Khang vẫn tỏ ra hết sức thận trọng. Anh nhấn mạnh: “ĐT Malaysia vẫn là đội bóng khó chịu. Dù họ bị xử thua, nhưng ở trận cuối, đội nào cũng sẽ cố gắng hết sức. Chúng tôi được chơi trên sân nhà nên càng phải nỗ lực nhiều hơn. Nếu có cơ hội ra sân, tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất bản thân”.

Phát biểu của tiền vệ sinh năm 2003 cho thấy sự tập trung cao độ của tuyển Việt Nam trước trận đấu chỉ còn mang tính danh dự tại bảng F, vòng loại Asian Cup 2027. Trong bối cảnh đối thủ không còn gì để mất, nguy cơ về một trận đấu khó lường là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Cần biết, cả Việt Nam lẫn Malaysia đều đang rất cần chiến thắng, để gỡ gạc danh dự, cứu vãn niềm tin sau nhiều vấn đề khác nhau.

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 31/3 tới. Với lợi thế sân nhà cùng quyết tâm giành kết quả thuận lợi, thầy trò HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ có màn trình diễn thuyết phục, qua đó tiến gần hơn tới mục tiêu giành vé dự Asian Cup 2027.

Trước đó lúc 19h00 ngày 26/3, chúng ta sẽ có trận giao hữu với Bangladesh.