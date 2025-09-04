Malaysia, Thái Lan cùng thắng ngày tuyển Việt Nam đại bại

Vào tối ngày 4 tháng 9 năm 2025, trận giao hữu giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Singapore đã diễn ra với màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ Malaysia, đặc biệt là tiền đạo Endrick từ CLB Công an TP.HCM. Trận đấu bắt đầu với không khí sôi động khi cả hai đội đều nỗ lực kiếm tìm bàn thắng ngay từ phút đầu tiên.

Sang phút thứ 9, thủ môn Izwan Mahbud của Singapore đã có một pha xử lý lỗi khi không bắt dính bóng, tạo cơ hội cho các cầu thủ Malaysia. Tuy nhiên, mãi đến phút 26, đội tuyển Malaysia mới có bàn thắng đầu tiên. Endrick có một đường chuyền đẳng cấp tạo điều kiện cho Stuart Wilkin ghi bàn, mở tỷ số 1-0 cho Malaysia.

Dù Singapore đã nỗ lực đáp trả bằng cú sút nguy hiểm từ Song Ui Young nhưng bị thủ môn Haziq Nadzli cản phá thành công. Hiệp hai tiếp tục diễn ra với lợi thế nghiêng về Malaysia. Sau bàn thắng nhanh chóng ở phút 55 từ Joao Figueiredo, Malaysia có lợi thế dẫn trước 2-0.

Malaysia có chiến thắng 2-1 trước Singapore.

Trận đấu trở nên căng thẳng khi Singapore gỡ 1-2 nhờ cú sút xa xuất sắc của Ilhan Fandi ở phút 72. Dù cả hai đội có thêm nhiều cơ hội tấn công nhưng tỷ số vẫn giữ nguyên, Malaysia giành chiến thắng 2-1 chung cuộc. Đây là một tín hiệu tích cực cho Malaysia trong quá trình chuẩn bị cho các giải đấu tiếp theo, khẳng định sức mạnh và khả năng tấn công của họ.

Trận đấu này không chỉ khiến cổ động viên Malaysia hạnh phúc mà cũng phản ánh được sự phát triển của bóng đá khu vực Đông Nam Á, nơi mà mọi đội bóng không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng thi đấu.

Cũng vào lúc 20h00 hôm nay, trận đấu tại King's Cup giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Fiji đã diễn ra tại sân nhà của Thái Lan. Với màn trình diễn xuất sắc, đội chủ nhà đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0, qua đó ghi tên mình vào chung kết giải đấu.

Ngay từ những phút đầu, Thái Lan đã thể hiện sức mạnh vượt trội. Phút thứ 11, Ben Davis mở tỷ số cho đội tuyển với một cú dứt điểm quyết đoán, sau đường kiến tạo thông minh của Ekanit Panya. Chỉ năm phút sau, Ekanit tiếp tục tỏa sáng với một đường chuyền thông minh giúp Teerasak dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0.

Thái Lan đại thắng để vào Chung kết King's Cup.

Bước vào hiệp hai, Thái Lan không giảm nhịp độ tấn công. Phút 47, Poramet có pha phối hợp đẹp mắt với Ben Davis trước khi tung cú vô-lê đẹp mắt, nâng tỷ số lên 3-0. Mặc dù có rất nhiều cơ hội để ghi thêm bàn thắng, như những pha bỏ lỡ đáng tiếc của Jaroensak và Supachai, Thái Lan vẫn giữ vững lợi thế.

Trong khi đó, Fiji có ít cơ hội và chỉ tạo được tình huống nguy hiểm với cú đá phạt của Joseph ở phút 59. Với chiến thắng này, Thái Lan sẽ đối đầu với Iraq trong trận chung kết sắp tới, trong khi Fiji sẽ thi đấu trận tranh hạng ba với Hồng Kông (Trung Quốc).

Trận đấu này không chỉ khẳng định sức mạnh của Thái Lan mà còn cho thấy sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội bóng. Cổ động viên Thái Lan có lý do để tự hào về màn trình diễn của đội nhà.