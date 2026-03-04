Malaysia sợ dùng 7 tuyển thủ nhập tịch gây tranh cãi cho trận gặp đội tuyển Việt Nam

7 cầu thủ này là Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Họ vẫn đang ngóng chờ quyết định cuối cùng từ Tòa án trọng tài thể thao thế giới (CAS) sau khi Liên đoàn bóng đá Malaysia kháng cáo lại án phạt từ FIFA . Ban đầu, CAS đồng ý tạm hoãn án treo giò của nhóm cầu thủ này. Và cả 7 đã được thi đấu trở lại.

Tuy nhiên, Safee Sali nhấn mạnh rằng tư cách thi đấu của nhóm 7 cầu thủ nhập tịch vẫn còn gây tranh cãi. Tốt nhất đội tuyển Malaysia không nên dùng họ ở trận gặp Việt Nam.

"Để đảm bảo an toàn trong tình hình hiện tại, tôi cảm thấy họ nên ngồi ngoài. Đó là quan điểm của tôi", Safee Sali nhấn mạnh. “Có thể ban quản lý đội tuyển có ý kiến khác, tôi không chắc. Còn nếu họ quyết định tung những cầu thủ đó vào sân thì họ phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro dựa trên bất kỳ diễn biến nào có thể phát sinh. Nếu họ cảm thấy điều đó đáng để mạo hiểm thì họ phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình”.

Safee Sali từng ghi 2 bàn vào lưới tuyển Việt Nam vào năm 2010

Harimau Malaya đang dẫn đầu bảng F với 15 điểm sau 3 trận toàn thắng. Khi chưa có án phạt từ AFC, Malaysia vẫn nắm lợi thế cực lớn ở cuộc đua giành tấm vé duy nhất dự VCK Asian Cup 2027. Lượt về gặp Việt Nam, họ chỉ cần thua chênh lệch không quá 4 bàn là sẽ chắc chắn đi tiếp với vị trí dẫn đầu bảng.

HLV Peter Cklamovski trong một tuyên bố gần đây từng thừa nhận ông có kế hoạch dùng nhóm 7 cầu thủ nhập tịch cho trận gặp Việt Nam. Và ông tin LĐBĐ Malaysia sẽ kháng cáo thành công để nhóm này trở lại.

Nhưng nếu không nhận được tín hiệu tích cực từ CAS, Cklamovski vẫn còn nhiều nhân tố nhập tịch chất lượng cao để sử dụng tại sân Thiên Trường. Đó là Endrick, Dion Cools… hay Bergson da Silva, chân sút xuất sắc nhất lịch sử giải VĐQG Malaysia vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch quốc gia này.