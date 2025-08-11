Malaysia nhập tịch hàng loạt VĐV để tranh tài ở SEA Games 33

Sau bóng đá, Malaysia sẽ nhập tịch cho các môn thể thao khác

2 ngày trước trong tuyên bố về kế hoạch nhập tịch, bộ trưởng bộ Thể thao và thanh niên Malaysia là bà Hannah Yeoh đã công khai ý định nhập tịch hàng loạt VĐV nước ngoài cho các đội tuyển cử tạ, bắn súng, quần vợt hay bóng rổ…

Bà tuyên bố mục tiêu là nâng cao khả năng cạnh tranh cho thể thao nước nhà, trước mắt là SEA Games 33: “Mục đích của việc nhập tịch cho các VĐV để họ nâng cao thành tích cho thể thao Malaysia. Việc nhập tịch sẽ được tiến hành cho mọi môn thể thao, từ cử tạ, bóng rổ, nhảy cầu, bắn súng, cho đến điền kinh.

Một số liên đoàn thế giới không cấm việc sử dụng VĐV nhập tịch ở các đội tuyển. Chính vì vậy, Malaysia yêu cầu các VĐV nhập tịch tuân thủ mọi luật lệ và quy định có liên quan”.

Aalia Carlson sắp được nhập tịch để đầu quân cho tuyển bóng rổ Malaysia

Tuyên bố này nhanh chóng trở thành hành động. Liên đoàn bóng rổ Malaysia vừa nộp đơn nhập tịch cho 3 cầu thủ nước ngoài với 1 thuộc về đội nữ và 2 của đội nam. Đó là Tychique Bosango, cầu thủ gốc CH Congo, Joseph Obasa đến từ Nigeria và Aalia Carlson người Mỹ.

Với việc đưa về hàng loạt ngôi sao nước ngoài, Malaysia hứa hẹn sẽ đe dọa những đối thủ trực tiếp, trong đó có Việt Nam. Ở nội dung bóng rổ nữ 5 người, Việt Nam đặt hy vọng giành huy chương tại SEA Games 33. Đội coi Malaysia hay Thái Lan là những đối thủ chính trong cuộc đua. Thực tế là ở SEA Games 32, Việt Nam chỉ kém Malaysia đúng 1 chiến thắng để có thể hoàn thành mục tiêu giành HCĐ.

Nhìn chung, các môn thể thao mà Malaysia thu nạp “ lính đánh thuê ” đều là những môn mà họ kém phát triển. Ở kỳ đại hội gần nhất, Malaysia đứng cuối cùng ở nội dung bóng rổ với chỉ 1 HCĐ, đứng cuối ở cử tạ với 0 HCV, 0 HCB và chỉ 1 HCĐ, trong khi Việt Nam giành với 4 vàng 1 bạc 3 đồng…