Malaysia mắc sai lầm, thua đau trước "Nhà vua" châu Á

Ở loạt trận mở màn VCK futsal châu Á, đương kim vô địch Iran đã nhanh chóng thể hiện vị thế “ông vua” khi đánh bại Malaysia với tỷ số 4-1 (17h00). Dù nhập cuộc khá thận trọng và chủ động phòng ngự số đông, Malaysia lại sớm tự đẩy mình vào thế khó bằng một sai lầm đáng trách ở ngay phút đầu tiên, khi hàng thủ phối hợp lúng túng tạo điều kiện cho Iran mở tỷ số.

Bàn thua sớm khiến thế trận hoàn toàn nghiêng về phía đội bóng Tây Á. Sang hiệp hai, Iran liên tiếp gia tăng sức ép và ghi thêm ba bàn nữa nhờ khả năng pressing tầm cao cùng tốc độ xử lý vượt trội. Nỗ lực của Malaysia chỉ được đền đáp bằng bàn thắng danh dự ở những phút cuối, nhưng chừng đó là không đủ để tránh một thất bại cách biệt trước ứng viên số một cho chức vô địch. Cùng tại bảng D, lúc 13h00 hôm nay, futsal Afghanistan thắng futsal Saudi Arabia 3-0.

Malaysia thua 1-4 trong ngày ra quân. Ở giải này, ĐNÁ còn 3 đại diện là chủ nhà Indonesia, Thái Lan, Việt Nam. Indonesia thắng Hàn Quốc 5-0 ở trận đầu, Thái Lan thắng Lebanon 2-0, còn Việt Nam thắng Kuwait 5-4.

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay (15h00), trận đấu giữa Nhật Bản và Australia mang đến kịch bản đầy bất ngờ. Australia gây sốc khi ghi bàn chỉ sau chưa đầy nửa phút bóng lăn, nhưng đó gần như là khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi của đội bóng xứ Chuột túi. Sau bàn thua, Nhật Bản nhanh chóng siết chặt thế trận, tổ chức pressing liên tục và trút “cơn mưa” bàn thắng trong phần còn lại của hiệp một để tạo ra cách biệt lớn 5-1. Sang hiệp hai, Australia nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể xoay chuyển cục diện, trong khi Nhật Bản vẫn duy trì sự chủ động để khép lại trận đấu bằng một chiến thắng thuyết phục 6-2.

Nhật Bản thắng đậm Australia 6-2.

Sau lượt trận đầu tiên, Iran và Nhật Bản đều gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tham vọng tại giải, trong khi Malaysia và Australia buộc phải sớm điều chỉnh nếu không muốn gặp thêm bất lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp.