Malaysia kháng án gian lận nhập tịch cầu thủ: Luật sư chỉ rõ kết cục khó tránh

Theo tờ Stadium Astro, luật sư chuyên về luật thể thao Malaysia Syed Nur Aiman Syed Abdul Hamid cho rằng báo cáo của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC) có thể gây bất lợi cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Cơ quan này hiện đang chờ phán quyết của Tòa trọng tài thể thao (CAS) sau khi gửi hồ sơ kháng cáo án phạt của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trong vụ gian lận nhập tịch.

Cụ thể, ở mục 50 của báo cáo IIC, Tổng thư ký FAM, Datuk Noor Azman Rahman thừa nhận bộ phận hành chính FAM có tham gia quản lý các tài liệu bị cáo buộc làm giả trong quá trình nhập tịch cầu thủ . Tình tiết này được ông Syed Nur Aiman đánh giá là điểm bất lợi lớn, có thể làm suy yếu các lập luận của FAM trong quá trình xét xử phúc thẩm.

"Khi đã có sự thừa nhận từ phía lãnh đạo, khả năng FAM được CAS chấp thuận kháng cáo thành công là rất thấp” , luật sư Syed Nur Aiman phân tích.

Ngược lại, bảy cầu thủ bị kỷ luật được cho là có nhiều cơ hội hơn trong việc xin giảm án. Theo đánh giá của luật sư này, án cấm thi đấu 12 tháng hoàn toàn có thể được xem xét nới nhẹ, dựa trên các lập luận pháp lý được đưa ra tại CAS.

Cựu chánh án Raus Sharif (IIC) và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia. (Nguồn: Stadium Astro)

“Tôi thấy rõ hai phe đối lập trong vụ việc này: một bên là FAM, bên còn lại là các cầu thủ nhập tịch. Các cầu thủ trình vụ việc lên CAS với hy vọng được giảm nhẹ án treo giò 12 tháng” , ông nói.

Trước đó vào tháng 11/2025, truyền thông Malaysia hé lộ rằng bảy cầu thủ nhập tịch còn chuẩn bị khởi động một vụ kiện dân sự nhằm vào FAM, với yêu cầu được bồi thường thiệt hại. Nhóm cầu thủ này cho rằng những sai phạm trong quá trình nhập tịch đã khiến sự nghiệp của họ rơi vào ngõ cụt, tước đi cơ hội thi đấu đỉnh cao, nguồn thu nhập chính cũng như uy tín cá nhân gây dựng suốt nhiều năm.

Các cầu thủ nhấn mạnh rằng họ hoàn toàn tin tưởng vào FAM - cơ quan chịu trách nhiệm cao nhất trong việc kiểm tra, thẩm định và phê duyệt tính hợp pháp của hồ sơ nhập tịch.

Tuy nhiên, việc FAM để xảy ra sai sót nghiêm trọng rồi bất ngờ bị phanh phui, đã đẩy các cầu thủ vào thế không kịp trở tay. Họ cho rằng mình trở thành bên chịu thiệt hại nặng nề nhất trong một vụ việc mà bản thân không trực tiếp gây ra, cũng không phải là đối tượng hưởng lợi từ những sai phạm đó.