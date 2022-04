Malaysia hướng tới mục tiêu top 3 tại SEA Games 31

Đó là tuyên bố của trưởng đoàn thể thao Malaysia Datuk Nur Azmi Ahmad về thành tích mong muốn đạt được cho kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm nay.

"Mục tiêu ban đầu của chúng tôi là giành được tổng cộng 31 huy chương vàng các loại, dựa trên cuộc khảo sát của hiệp hội các môn thể thao quốc gia. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng các vận động viên có thể cố gắng hơn nữa để có thể đứng trong top 3 các đoàn dẫn đầu tại kỳ SEA Games 31 lần này. Chính phủ đã hỗ trợ các tuyển thủ rất nhiều và đây là thời điểm để các vận động viên đem huy chương về cho Tổ quốc", ông chia sẻ trong buổi họp báo, đặc biệt sau khi quan sát các tuyển thủ bơi lội, lặn, thể dục dụng cụ, gimrama và wushu tập luyện tại Bukit Jalil.

Trưởng đoàn Malaysia Datuk Nur Azmi Ahmad



Ông Ahmad cũng nhấn mạnh rằng việc thiếu hoặc vắng các giải đấu quốc tế trong hai năm qua do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 không phải là lý do chính đáng để đội tuyển không thành công trong Đại hội khu vực sắp tới. Ông cho rằng tình trạng tương tự cũng diễn ra với các đoàn thể thao khác, do đó các vận động viên Malaysia phải thực sự nỗ lực hết mình nhằm gặt hái thành công cho kỳ SEA Games này.



Tại kỳ SEA Games 29 diễn ra tại Philippines, Malaysia đứng thứ 5 chung cuộc khi giành 56 huy chương vàng, 57 huy chương bạc và 71 huy chương đồng. Thành tích tốt nhất của Malaysia ở SEA Games là hai lần dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương vào năm 2001 và 2017, khi họ là chủ nhà.

Theo danh sách sơ bộ, Malaysia sẽ có tổng cộng 654 vận động viên tham dự SEA Games 31 diễn ra ở Hà Nội, trong đó có 435 nam và 219 nữ. Số lượng vận động viên của Malaysia chỉ xếp sau chủ nhà Việt Nam (965 người) và Thái Lan (871 người). Đây là một con số "khủng" trong hoàn cảnh nhiều đoàn thể thao phải cắt giảm nhân sự do thiếu chi phí vì ảnh hưởng từ dịch Covid-19 kéo dài.