Malaysia gặp khủng hoảng lớn trước đại chiến với Việt Nam tại Bán kết AFF Cup 2026

Malaysia chỉ có 16/25 cầu thủ tham gia buổi tập mới nhất, trong bối cảnh ba tuyển thủ đang gặp vấn đề thể trạng trước bán kết AFF Cup 2026.

Quá trình chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026 với Việt Nam của Malaysia đang xuất hiện những tín hiệu đáng lo. Theo truyền thông nước này, HLV Tan Cheng Hoe chưa có trong tay lực lượng đầy đủ khi đội tuyển trở lại tập luyện.

Stadium Astro đăng tải thông tin với tiêu đề: “Đáng lo! Harimau Malaya chỉ tập luyện với 16 cầu thủ”. Theo phóng viên Astro Arena Faizal Bazari, chỉ 16 trong tổng số 25 tuyển thủ Malaysia góp mặt ở buổi tập mới nhất.

Trên trang cá nhân, Faizal Bazari cho biết một số cầu thủ quan trọng phải đứng ngoài vì chấn thương. Stadium Astro sau đó xác nhận ba trường hợp gồm Endrick dos Santos, Jimmy Raymond và Engku Nur Shakir Engku Yacob đều đang gặp vấn đề về thể trạng.

Tháng Ba vừa rồi khi gặp ĐT Việt Nam, Malaysia đã thua 1-3.

Khả năng ra sân của những cầu thủ này ở trận bán kết vẫn chưa được xác định. Họ sẽ tiếp tục được đội ngũ y tế theo dõi và đánh giá trong những ngày tới trước khi HLV Tan Cheng Hoe đưa ra quyết định.

Việc thiếu nhiều nhân sự chắc chắn ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị chiến thuật của Malaysia. Endrick dos Santos là cầu thủ giàu kinh nghiệm, trong khi Jimmy Raymond và Engku Nur Shakir cũng được xem là những phương án quan trọng trong đội hình.

Dù vậy, việc chỉ có 16 cầu thủ xuất hiện trên sân tập không đồng nghĩa Malaysia chắc chắn chỉ còn 16 người đủ điều kiện thi đấu. Một số tuyển thủ có thể được cho tập hồi phục hoặc thực hiện giáo án riêng nhằm tránh làm tình trạng chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn.

Malaysia sẽ tiếp đón Việt Nam tại sân Cheras ở lượt đi bán kết AFF Cup 2026 ngày 16/8. Ba ngày sau, hai đội đá lượt về tại Mỹ Đình. Trong bối cảnh lịch thi đấu dày và lực lượng đang gặp vấn đề, Malaysia có lý do để lo lắng trước cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch.