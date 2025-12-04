Malaysia gặp bất lợi lớn, U22 Việt Nam nhận tin cực vui trước ngày đại chiến tại SEA Games 33

Tierney (15) là cầu thủ cực kỳ quan trọng với U22 Malaysia

Tierney đã ra sân 17 trận, ghi 6 bàn cho U22/U23 Malaysia. Anh là cầu thủ ghi bàn tốt nhất cho U22 Malaysia có mặt ở SEA Games 33. Tiền vệ gốc Scotland này cũng là gương mặt thường xuyên xuất hiện ở đội tuyển quốc gia, ra sân 6 trận và ghi 1 bàn.

Trong bối cảnh mang theo đội hình không mạnh tới Thái Lan, Malaysia chắc chắn đặt rất nhiều kỳ vọng vào Tierney, 1 trong 6 cầu thủ hiếm hoi của U22 Malaysia thuộc biên chế các đội Super League (giải VĐQG).

Ban đầu, Sabah cho biết họ sẽ để tiền vệ 22 tuổi này lên hội quân cùng đội tuyển U22 . Trong giai đoạn hiện tại, giải vô địch quốc gia Malaysia không thi đấu nên các đội bóng được nghỉ ngơi. Qua đó họ có điều kiện nhả quân cho đội tuyển tham dự SEA Games 33.

Tuy nhiên trong diễn biến bất ngờ mới đây, đội bóng chủ quản của Tierney đã thay đổi ý định. Sau khi bất ngờ thắng Selangor tại Cúp Quốc gia, Sabah tuyên bố sẽ giữ Fergus Tierney lại. Lý do vì ngày 14/12, họ sẽ đá trận chung kết Cúp Quốc gia. Sabah nói rằng lịch thi đấu đưa ra đột xuất nên họ buộc phải thay đổi quyết định.

“Kế hoạch này là bất ngờ nên sau khi bàn bạc với huấn luyện viên Jean-Paul, chúng tôi phải chọn giữ Fergus Tierney ở lại”, chủ tịch đội bóng, John Wid, nói.

Theo kế hoạch, U22 Malaysia sẽ gặp U22 Việt Nam vào 11/12. Đây có thể được coi là cuộc chiến định đoạt tấm vé đi tiếp ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 . Hai trận rất sát nhau nên cơ hội Tierney đá cho Sabah rồi quay về phục vụ đội tuyển là rất nhỏ.

Dù vậy, khó có khả năng Malaysia thuyết phục Sabah thay đổi quyết định vì SEA Games 33 không phải là sự kiện của FIFA nên các câu lạc bộ có lý do để không nhượng bộ.