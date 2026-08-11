Malaysia dùng "độc chiêu" làm khó, ĐT Việt Nam sẽ phá giải cách nào?

Malaysia kỳ vọng sân Cheras với kích thước nhỏ và mặt cỏ có tốc độ bóng chậm sẽ gây khó cho ĐT Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup 2026.

Malaysia đang chuẩn bị khai thác tối đa lợi thế sân nhà trong cuộc tiếp đón ĐT Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup 2026 ngày 16/8. Thay vì tổ chức trận đấu tại sân Bukit Jalil quen thuộc, Malaysia lựa chọn sân Kuala Lumpur ở Cheras làm địa điểm thi đấu.

Theo đội trưởng Paulo Josue, sự khác biệt của sân Cheras có thể trở thành yếu tố giúp Malaysia tạo ra khó khăn cho Việt Nam. Sân đấu này có kích thước 105x68m, sử dụng mặt cỏ tự nhiên cow grass, được đánh giá có tốc độ bóng chậm hơn.

"Tôi nghĩ đối với họ, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn một chút vì điều kiện mặt sân. Sân vận động cũng nhỏ hơn một chút", Josue chia sẻ.

Không chỉ có điều kiện sân bãi khác biệt, Malaysia còn sở hữu lợi thế về sự quen thuộc. Đội bóng của HLV Peter Cklamovski đã thi đấu hai trận vòng bảng tại Cheras và đều giành chiến thắng trước Lào và Philippines.

Việc có kết quả tốt tại đây giúp các cầu thủ Malaysia thêm tự tin trước cuộc đối đầu với Việt Nam.

"Hiện tại, chúng tôi cảm thấy rất thoải mái khi thi đấu tại Cheras. Chúng tôi đã có hai chiến thắng ở đó, vì vậy đây là một lợi thế tốt đối với chúng tôi", Josue nói.

Sân Cheras có thể là ưu thế lớn giúp Malaysia khi đón tiếp tuyển Việt Nam ở lượt đi Bán kết AFF Cup 2026.

Sân Cheras có sức chứa khoảng 18.000 khán giả, nhỏ hơn đáng kể so với Bukit Jalil. Không gian thi đấu hẹp hơn cũng có thể khiến trận đấu trở nên giàu tính tranh chấp và hạn chế khoảng trống dành cho các cầu thủ.

Đây là điều Malaysia muốn tận dụng khi đối đầu Việt Nam, đội bóng được đánh giá cao ở khả năng kiểm soát và triển khai bóng. Mặt sân có tốc độ bóng chậm có thể buộc các học trò HLV Kim Sang-sik phải điều chỉnh lực chuyền, xử lý bước một cũng như nhịp phối hợp.

Bên cạnh đó, Malaysia có thêm động lực từ cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội. Josue và các đồng đội từng nhận thất bại 0-3 trước Việt Nam hồi tháng 3, bởi vậy họ càng muốn tận dụng những yếu tố thuận lợi trên sân nhà để tạo khác biệt ở lần tái đấu.

"Chúng tôi biết Việt Nam là một đội bóng mạnh, nhưng được thi đấu tại sân quen thuộc sẽ giúp Malaysia tự tin hơn. Chúng tôi muốn tận dụng mọi lợi thế có thể", Josue nhấn mạnh.

Về phía Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đội dự kiến lên đường sang Malaysia ngày 13/8 và có thêm hai buổi tập tại Kuala Lumpur nhằm làm quen với điều kiện thi đấu.

Với thời gian chuẩn bị không ngắn cũng chẳng dài trên nước bạn, khả năng thích nghi với sân Cheras sẽ là một trong những vấn đề được HLV Kim Sang-sik đặc biệt quan tâm. Malaysia rõ ràng đang muốn biến yếu tố sân bãi thành một "vũ khí" nhằm tạo lợi thế trước nhà đương kim vô địch.