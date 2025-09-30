Malaysia đã thừa nhận sai phạm, ngôi sao nhập tịch vẫn lớn tiếng kêu oan

Trong một tuyên bố chính thức được đăng tải trên mạng xã hội, Liridon Krasniqi gọi phán quyết này là "không công bằng" và kêu gọi toàn thể người dân Malaysia đoàn kết để bảo vệ nhân phẩm và uy tín của nền bóng đá quốc gia.

Krasniqi, một cầu thủ nổi bật trong đội tuyển Harimau Malaya, đã thể hiện sự thất vọng sâu sắc với quyết định bất ngờ của FIFA. Anh chia sẻ rằng: "Những gì đang xảy ra hiện nay với quyết định đột ngột này không chỉ là bất công mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với Malaysia, các cầu thủ, và người hâm mộ của chúng tôi". Tiền vệ này cũng khẳng định rằng Malaysia đã tuân thủ mọi quy trình và yêu cầu của FIFA một cách nghiêm túc và minh bạch.

Theo quyết định của FIFA, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ vì đã nộp tài liệu giả mạo cho phép bảy cầu thủ nhập tịch tham gia vào các trận đấu chính thức (có trận thắng Việt Nam 4-0). Các cầu thủ này bao gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Jon Irazabal, Joao Figueiredo, Hector Hevel, Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado, mỗi người cũng bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

Liridon Krasniqi (trái) kêu oan cho ĐT Malaysia.

Krasniqi nhấn mạnh rằng tình huống này không chỉ đơn thuần là vấn đề thủ tục hành chính, mà còn liên quan tới nhân phẩm và danh dự quốc gia. Anh cho rằng sự thành công gần đây của bóng đá Malaysia đã khiến một số thế lực bên ngoài lo ngại. Hơn nữa, Krasniqi đã thể hiện lòng kính trọng đối với Thái tử Johor, Tunku Ismail Idris, người đã đóng góp lớn cho sự phát triển của bóng đá Malaysia.

Krasniqi kêu gọi cộng đồng thể thao Malaysia, bao gồm cầu thủ, người hâm mộ, chính phủ và truyền thông, hãy cùng chung tay bảo vệ bóng đá quốc gia: "Gửi người dân Malaysia: Bây giờ là lúc đoàn kết. Hãy ủng hộ các cầu thủ và đội tuyển, chúng ta sẽ không khuất phục trước sự bất công". Cuối cùng, Krasniqi kết thúc thông điệp của mình bằng một lời tuyên bố mạnh mẽ: "Chúng tôi chiến đấu cùng nhau. Bởi vì chúng tôi là Malaysia. Berani Kerana Benar".

Thực tế, lời kêu oan và kích động của Liridon Krasniqi khá hài hước trong bối cảnh LĐBĐ Malaysia đã phải thừa nhận sai sót của mình về hồ sơ các cầu thủ nhập tịch. Chỉ là phía FAM không trực tiếp thừa nhận sai lầm mà chỉ đổ lỗi cho... nhân viên hành chính. Nhưng đổ lỗi hay không thì sự thực là phía Malaysia đã thừa nhận có sai sót trong hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch.

Hiện tại, án phạt của FIFA cho Malaysia chưa phải là tất cả. Rất nhiều người tin rằng, sớm thôi phía AFC cũng sẽ có án phạt nặng nề với ĐT Malaysia. Nếu nặng, họ có thể bị cấm thi đấu, nhẹ hơn thì cũng sẽ bị xử thua ở trận mà tuyển Malaysia có sử dụng cầu thủ không hợp quy cách. Đấy chính là trận Malaysia đã thắng tuyển Việt Nam 4-0 trên sân nhà. Nếu bị phạt, tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trước thầy trò HLV Kim Sang-sik, rơi xuống vị trí nhì bảng với chỉ 3 điểm, còn chúng ta vươn lên đầu bảng với 6 điểm.

Theo lịch, ngày 9/10 tới, Malaysia sẽ làm khách trước Lào còn ĐT Việt Nam đón tiếp Nepal.