Malaysia chờ kết quả kháng cáo: 145 ngày lo sợ sau khi thắng ĐT Việt Nam

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam và Malaysia lúc này có chung mối quan tâm, đó là kết quả kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) trong vụ bê bối gian lận nhập tịch cầu thủ. Ba ngày trôi qua kể từ sau mốc 30/10 - thời điểm dự kiến công bố phán quyết cuối cùng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), vẫn chưa có gì xảy ra. Điều này càng làm tăng thêm sự hồi hộp của các cổ động viên và truyền thông, trong khi LĐBĐ Malaysia có lẽ đang căng thẳng hơn bao giờ hết.

Bóng đá Malaysia từng vui mừng với thành công chớm nở trong thời gian ngắn của chính sách nhập tịch phiên bản mới. Tuy nhiên, trong 73 ngày qua, sự hân hoan chuyển thành nỗi lo sợ.

Đội tuyển Malaysia từng tạo ra niềm hân hoan cho cổ động viên vì màn "lột xác" ngoạn mục nhờ 7 cầu thủ nhập tịch.

Một bước lên mây nhờ 7 ngôi sao nhập tịch

Tháng 1/2025, FAM công bố kế hoạch chiêu mộ 6–7 cầu thủ có “dòng máu Malaysia” nhằm bổ sung sức mạnh cho đội tuyển quốc gia. Hồ sơ đầu tiên được nộp lên FIFA tháng 3/2025 là của tiền vệ người Hà Lan Hector Hevel và hậu vệ người Tây Ban Nha Gabriel Palmero. Sau vài ngày, cả hai được FIFA xác nhận tư cách thi đấu và lập tức ra sân cho đội tuyển Malaysia trong trận thắng Nepal 2-0 ở vòng loại Asian Cup 2027.

Tháng 6, FAM tiếp tục trình lên hồ sơ của 5 cầu thủ khác, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Malaysia là Peter Cklamovski tuyên bố: "Nếu có được sự đoàn kết, đội tuyển Malaysia sẽ là một tập thể giàu sức mạnh và không có gì ngăn cản nổi". Ông thậm chí còn tự tin biến Malaysia trở thành đội bóng "đẳng cấp thế giới".

Ngày 10/6, 7 ngôi sao nhập tịch đồng loạt góp mặt trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Bukit Jalil. Sau 10 năm chỉ hòa và thua trong các trận đối đầu trực tiếp, đội bóng của ông Cklamovski - với đội hình (tính cả 5 người vào sân trong hiệp 2) chỉ có 2 cầu thủ sinh ra tại Malaysia - thắng nhà vô địch Đông Nam Á 4-0.

Đội tuyển Malaysia thể hiện trình độ vượt tầm khu vực, thậm chí được đánh giá không thua kém Indonesia - đội bóng sử dụng chiến lược nhập tịch tương tự từ năm 2023. Những ngôi sao đá chính ở Serie A (Brazil), La Liga (Tây Ban Nha), Primera Division (Argentina)... của Malaysia có tổng mức định giá trên Transfermarkt lên tới gần 8 triệu USD. Khi bỏ 7 cầu thủ này ra khỏi đội hình ở lần tập trung gần nhất, đội tuyển Malaysia chỉ có giá trị khoảng 8 triệu USD.

7 cầu thủ nhập tịch có thể khiến đội tuyển Malaysia sụp đổ.

145 ngày thấp thỏm

Niềm vui của bóng đá Malaysia ngắn chẳng tày gang, ít nhất là đối với các quan chức của liên đoàn bóng đá. Chỉ một ngày sau trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0, FIFA nhận được đơn khiếu nại về tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch.

Sau khoảng 2 tháng điều tra, ngày 22/8 Ban Thư ký của LĐBĐ thế giới kết luận có "gian lận nghiêm trọng" trong quá trình nhập tịch cầu thủ của LĐBĐ Malaysia, liên quan đến việc làm giả hồ sơ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được công bố. Cùng ngày, Chủ tịch FAM Datuk Joehari Ayub bất ngờ từ chức không rõ lý do.

Lý lẽ giải trình của FAM sau đó không được FIFA chấp nhận. Ngày 26/9, Ủy ban kỷ luật FIFA công bố án phạt tiền 350.000 franc Thụy Sỹ đối với LĐBĐ Malaysia. 7 cầu thủ nhập tịch Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal cũng bị phạt tiền và cấm thi đấu 1 năm. FAM một mực phủ nhận cáo buộc gian lận, khẳng định chỉ là lỗi kỹ thuật do sai sót của nhân viên trong quá trình nộp hồ sơ. Họ khẳng định 7 cầu thủ kể trên là công dân Malaysia hợp pháp.

Ngày 6/10, FIFA công khai báo cáo chi tiết quá trình điều tra, tung ra bằng chứng cho thấy Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal hóa ra chẳng dính dáng gì đến Malaysia về nguồn gốc gia đình (tính đến đời ông bà). Các lập luận của LĐBĐ Malaysia đều bị bác bỏ.

Ngày 15/10, FAM nộp đơn kháng cáo lên FIFA. Trong vòng một tuần sạu đó, LĐBĐ Malaysia liên tiếp mở họp báo về vấn đề này. Tuy nhiên, họ né tránh đề cập đến vấn đề tính hợp lệ của các cầu thủ, không khẳng định và cũng không phủ nhận thông tin về nguồn gốc thực sự của nhóm 7 ngôi sao nhập tịch bị cho là gian lận. Thay vào đó, FAM chỉ tập trung vào việc khẳng định họ không tham gia trực tiếp hay có ý định làm giả giấy tờ.

Sáng 30/10, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) dội thêm "gáo nước lạnh" cho bóng đá Malaysia. Tổng thư ký Windsor Paul John khẳng định chỉ quan tâm đến "tính hợp lệ của cầu thủ" khi xem xét án phạt cho LĐBĐ Malaysia. Cùng ngày, kênh truyền hình Capital de Noticias của Argentina công bố tài liệu chứng minh nguồn gốc thực sự của một trong 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch - đúng như kết luận của FIFA.

Liên đoàn bóng đá thế giới vẫn chưa công bố án phạt. Một số nguồn tin cho biết FIFA đang tổ chức điều trần tại Miami (Mỹ), có thể có kết quả trong thứ Ba hoặc thứ Tư tuần này (4-5/11, giờ Việt Nam) với những tín hiệu tích cực cho phía Malaysia. Tuy nhiên, nguồn tin này đến từ một kênh thông tin mạng xã hội chưa được chứng thực, chuyên đưa tin về câu lạc bộ Velez Sarfield (Argentina) - câu lạc bộ chủ quản của cầu thủ Imanol Machuca.

Đối với người hâm mộ Việt Nam, kết quả kháng cáo của Malaysia cũng là mối quan tâm hàng đầu ở thời điểm này nhưng cảm xúc không phải sự thấp thỏm lo sợ. Nếu FIFA không thay đổi phán quyết về tính hợp lệ của các cầu thủ liên quan, LĐBĐ châu Á (AFC) không có lý do gì để không xử phạt đội tuyển Malaysia - xử thua hoặc trừ điểm. Đội tuyển Việt Nam khi đó trực tiếp hưởng lợi.

Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể phải chờ tiếp đến cuối tháng 3 năm sau. LĐBĐ Malaysia có thể kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS). AFC cho LĐBĐ Malaysia đến hết vòng loại Asian Cup 2027 để giải quyết xong quy trình pháp lý. Đó là thời điểm cần chốt danh sách các đội tuyển tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.