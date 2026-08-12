Malaysia chịu tin dữ, tuyển Việt Nam sáng cửa thắng ở bán kết AFF Cup

Tuyển Malaysia vừa phải đón nhận một thông tin rất đáng lo lắng trước thềm đại chiến tuyển Việt Nam.

Theo Bharian, tuyển Malaysia tiếp tục phải đón nhận hung tin, chịu thêm một tổn thất lớn về mặt lực lượng trước 2 trận bán kết gặp tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2026. Trung vệ ngôi sao Wan Kuzain Wan Ahmad Kamal buộc phải rời khỏi ĐTQG vì lý do liên quan tới CLB chủ quản.

Cầu thủ 28 tuổi này bất đắc dĩ phải trở về Mỹ sau khi nhận thông báo triệu tập từ CLB Sporting JAX. Điều này gây ra ảnh hưởng lớn, có thể khiến HLV trưởng tuyển Malaysia, Tan Cheng Hoe, phải đau đầu tìm phương án thay thế khi gặp tuyển Việt Nam.

Việc Wan Kuzain vắng mặt càng làm trầm trọng thêm vấn đề cho "cỗ máy" của Harimau Malaya sau khi cầu thủ nhập tịch Endrick Dos Santos vẫn đang phải điều trị chấn thương gặp phải trong trận đấu với Lào ở lượt trận thứ hai bảng B.

Điều đáng lo ngại hơn nữa là tiền vệ Aliff Haiqal Lokman Hakim Lau cũng bị chấn thương trong trận đấu với Philippines ở trận đấu cuối cùng vòng bảng vào thứ Bảy tuần trước.

Wan Kuzain buộc phải rời tuyển Malaysia để trở về Mỹ.

Cuộc khủng hoảng chấn thương và giờ là sự vắng mặt của Wan Kuzain khiến HLV Tan Cheng Hoe cần phải thay đổi ở tuyến giữa, chưa kể Harimau Malaya sẽ phải đối đầu với tuyển Việt Nam, nhà đương kim vô địch của AFF Cup, đang sở hữu chuỗi 22 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Trước trận gặp tuyển Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe bày tỏ sự lo ngại về lực lượng: “Wan Kuzain đã trở về Mỹ. Hiện tại, đội đang gặp vấn đề ở tuyến giữa khi Aliff Haiqal cũng bị chấn thương.

Tình hình hiện tại thực sự cho thấy sức mạnh của đội, đặc biệt là ở tuyến giữa khi có thêm hai hoặc ba cầu thủ khác cũng bị chấn thương. Khi Wan Kuzain phải trở lại Mỹ, chúng tôi sẽ rất nhớ sự đóng góp của những cầu thủ này.

Tuy nhiên, với tư cách là huấn luyện viên, tôi cần giữ thái độ tích cực và lên kế hoạch tốt nhất cho đội dựa trên những cầu thủ hiện có. Theo những gì tôi thấy, tinh thần thi đấu của tất cả các cầu thủ đều đang ở mức cao nhất để đối đầu với Việt Nam”, ông chia sẻ với Bharian.

Malaysia thiếu hụt lực lượng khá nghiêm trọng trước hai trận bán kết gặp tuyển Việt Nam.

Với lực lượng mỏng, đặc biệt là thiếu hụt ở hệ thống phòng ngự, tuyển Malaysia được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải chạm trán tuyển Việt Nam, đội vẫn đang sở hữu hàng tấn công đáng gờm nhất AFF Cup với 6 cầu thủ khác nhau đã ghi bàn, trong đó chỉ riêng Đình Bắc đã sở hữu 5 pha lập công.

Khó khăn của Malaysia cũng là cơ hội lớn để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới chiến thắng ở vòng bán kết, qua đó mở toang cơ hội bảo vệ chức vô địch tại đấu trường khu vực.