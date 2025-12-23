AFC sẽ phạt nặng Malaysia vì bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch?

Cụ thể, đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 cả 2 trận đấu với Nepal và Việt Nam do vấn đề gian lận trong sử dụng cầu thủ nhập tịch. Malaysia đồng thời sẽ bị cấm dự Asian Cup 2027 và 2031, theo thông tin trên tờ Seasia Goal.

Nếu thông tin trên chính xác, án phạt của AFC sẽ nặng hơn cả mức án FIFA đưa ra do bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng có thể sẽ phải chờ phán quyết của Toà trọng tài thể thao (CAS), dự kiến sẽ có vào cuối tháng 3/2026.

Trong trường hợp bị cấm tham dự 2 kỳ Asian Cup liên tiếp, bóng đá Malaysia sẽ gặp khó khăn. Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết chưa nhận được thông báo nào từ AFC về thông tin trên.

"Đây là vấn đề của Malaysia, đối với đội tuyển Việt Nam, chúng ta sẽ phải tập trung vào vấn đề chuyên môn, công tác chuẩn bị cũng như các mục tiêu phía trước. Điều này quan trọng hơn bởi để đạt các thành tích mới và nâng tầm đội tuyển Việt Nam, cần thiết phải có chiến lược và kiên định với mục tiêu đã đặt ra"-vị này cho biết.

Trước mắt trong năm 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chuẩn bị cho Asian Cup 2027, trong khi U22 Việt Nam hướng đến VCK U23 châu Á 2026 dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik. VFF cũng sẽ phải chuẩn bị cho kế hoạch đàm phán gia hạn hợp đồng với nhà cầm quân Hàn Quốc, vốn đã đi qua hơn nửa thời gian.