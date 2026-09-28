Mái tóc độc lạ dài quá đầu gối khiến 2 cầu thủ nhận thẻ đỏ tức tưởi

Mái tóc dài qua đầu gối biến Aedan Scipio thành tâm điểm khi hai cầu thủ Antigua & Barbuda lần lượt bị đuổi vì hành vi kéo tóc anh.

Trận đấu giữa Antigua & Barbuda và Anguilla tại Giải bóng đá các quốc gia CONCACAF cuối tuần qua kết thúc với chiến thắng 5-0 nghiêng về đội chủ nhà. Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu lại là Aedan Scipio, cầu thủ 36 tuổi của Anguilla với mái tóc dài qua đầu gối. Dù chỉ thi đấu hơn 20 phút cuối trận, Scipio khiến hai cầu thủ của Antigua & Barbuda lần lượt nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi kéo tóc anh.

Tiền vệ này ngay lập tức gây chú ý bởi những lọn tóc dài được bó lại bằng nhiều dây chun, trong đó có một phần được cố định ngang eo để hạn chế ảnh hưởng đến việc di chuyển.

Mái tóc dài đến gót chân

Kiểu tóc của Scipio thường được gọi là dreadlocks hoặc locks. Kiểu tóc này còn có tên gọi khác là tóc bện thừng, được tạo ra bằng cách để tóc tự nhiên xoắn hoặc tết lại thành từng lọn nhỏ thật chặt giống như những sợi dây thừng.

Dreadlocks bắt nguồn từ châu Phi. Tại đây, nước là thứ vô cùng khan hiếm nên người xưa đã sáng tạo ra cách thắt bím tóc thành từng sợi nhằm mục đích tiết kiệm nước và dầu gội đầu.

Bóng đá thế giới có rất nhiều cầu thủ tết tóc kiểu này, nhưng “bện thừng” theo đúng nghĩa đen thành những sợi lòng thòng đến tận gót chân như Scipio là phong cách hiếm có khó tìm.

Aedan Scipio nổi bật với kiểu tóc dreadlocks dài. (Nguồn: @concacafnationsleague/Instagram)

Scipio chưa từng công khai giải thích về lý do nuôi mái dreadlocks đặc biệt này. Tuy nhiên, kiểu tóc đã trở thành hình ảnh dễ nhận diện của tuyển thủ Anguilla trong nhiều năm.

Dreadlocks mang nhiều ý nghĩa văn hóa, đặc biệt tại vùng Caribe. Theo báo La Vanguardia (Tây Ban Nha), mái tóc dreadlocks siêu dài không chỉ thể hiện bản sắc cá nhân mà còn đại diện cho mối liên hệ với nguồn cội Caribbean và ảnh hưởng của văn hóa Rastafari, vốn hiện diện tại nhiều hòn đảo trong khu vực.

Scipio duy trì kiểu tóc này trong suốt sự nghiệp và tự hào mang nó khi thi đấu cả cho câu lạc bộ Roaring Lions lẫn đội tuyển quốc gia Anguilla. Với Aedan, việc giữ những lọn dreadlocks dài như vậy trong suốt một trận đấu không phải nhiệm vụ đơn giản.

Cầu thủ này sử dụng một chiếc dây đặc biệt quấn quanh eo để giữ tóc khi thi đấu. Biện pháp này không chỉ giúp anh cảm thấy thoải mái hơn mà còn nhằm bảo đảm an toàn.

Chiếc dây giúp giữ các lọn tóc sát vào cơ thể và hạn chế việc đối phương có thể nắm, kéo tóc trong một tình huống tranh chấp, điều có khả năng gây nguy hiểm cho Scipio.

Lợi thế đặc biệt của mái tóc dài

Mái tóc dài của các cầu thủ đôi khi mang đến lợi thế không ngờ trong thi đấu. Trong trường hợp của Scipio, mái tóc độc dị của anh biến thành “mồi câu” thẻ đỏ khiến đối thủ mắc bẫy một cách tự nhiên.

Trong những pha tranh chấp, các cầu thủ thường vô thức có các hành động kéo đẩy, đôi khi không biết mình túm vào vật gì. Tuy nhiên, nếu túm phải tóc của đối thủ thay vì kéo áo, nguy cơ bị đuổi khỏi sân là rất cao.

Việc Aedan Scipio để mái tóc dài khi thi đấu không vi phạm luật bóng đá. Theo luật của Hội đồng Luật bóng đá quốc tế (IFAB) , không tồn tại quy định về độ dài tối đa của tóc hay yêu cầu cầu thủ phải sử dụng một kiểu tóc nhất định. Quy tắc cơ bản là cầu thủ không được sử dụng trang thiết bị hoặc mang vật dụng gây nguy hiểm cho bản thân hay người khác.

Ở phiên bản Luật bóng đá 2026/27, IFAB còn điều chỉnh quy định về phụ kiện, cho phép sử dụng nếu chúng không gây nguy hiểm và được che hoặc cố định an toàn. Vì vậy, vấn đề mà trọng tài quan tâm không phải tóc của một cầu thủ dài bao nhiêu, mà những vật dụng đi kèm và cách sử dụng chúng có bảo đảm an toàn hay không.

Điều đó đồng nghĩa với việc Scipio, về nguyên tắc, có thể tiếp tục thi đấu với mái tóc dài gần mắt cá chân, miễn là cách anh cố định tóc không bị trọng tài xác định là nguy hiểm.

Trường hợp của Scipio đặt ra một câu hỏi về cách bóng đá quy định về hành vi kéo tóc đối phương. Thực tế, trong bộ Luật bóng đá của IFAB không tồn tại một điều khoản riêng có tên “cấm kéo tóc”. Vì thế cũng không có một thời điểm cụ thể trong lịch sử mà “luật cấm giật tóc” được ban hành.

Những tình huống khiến hai cầu thủ nhận thẻ đỏ vì kéo tóc Scipio. (Ảnh: @ESPNFC/X)

Các trọng tài xử lý hành động này dựa trên Luật 12 về lỗi và hành vi sai trái. IFAB xác định một cầu thủ có thể bị truất quyền thi đấu vì “violent conduct” (hành vi bạo lực) nếu sử dụng hoặc cố gắng sử dụng lực quá mức hay hành động mang tính bạo lực với đối phương trong tình huống không tranh chấp bóng.

Ngoài ra, một cầu thủ trong tình huống không tranh chấp bóng mà cố tình dùng tay hoặc cánh tay đánh vào đầu hoặc mặt của đối phương hay bất kỳ người nào khác sẽ bị xác định là có hành vi bạo lực, trừ khi lực tác động là không đáng kể.

Bởi vậy, không phải mọi tình huống tay vô tình chạm hoặc mắc vào tóc đối phương đều mặc nhiên dẫn đến thẻ đỏ. Trọng tài phải đánh giá bản chất hành động, mức độ lực tác động và hoàn cảnh của pha bóng. Nếu hành vi kéo tóc được xác định có tính chất bạo lực hoặc sử dụng lực quá mức, cầu thủ có thể bị truất quyền thi đấu.

Tùy từng giải đấu, ban tổ chức có thể đưa ra hướng dẫn riêng cho trọng tài nhằm cụ thể hóa cách xử lý hành vi kéo tóc dựa trên khung luật của IFAB. Tranh cãi về hành vi kéo tóc được chú ý tại Ngoại Hạng Anh mùa 2025/26, khi BBC thống kê ba cầu thủ bị đuổi vì lỗi này, gồm Michael Keane, Lisandro Martinez và Dan Ballard.

Ban tổ chức Ngoại Hạng Anh sau đó công bố một số điều chỉnh trong cách áp dụng luật thi đấu từ mùa giải mới. Đáng chú ý, hành vi kéo tóc đối phương sẽ không còn mặc định bị truất quyền thi đấu.

Theo hướng dẫn mới dành cho các trọng tài, cầu thủ chỉ phải nhận thẻ đỏ nếu hành động kéo tóc được thực hiện với “lực quá mức và/hoặc mang tính bạo lực”. Trong trường hợp cầu thủ cố ý kéo tóc nhưng không sử dụng lực mạnh, trọng tài có thể chỉ rút thẻ vàng.