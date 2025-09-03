Mai Phương Thuý cực quyến rũ trên sân tennis, trong tủ đồ lượng outfit tennis nhiều hơn quần áo mặc hàng ngày

Nhắc đến Mai Phương Thúy, công chúng thường nhớ ngay đến hình ảnh một nàng hậu xinh đẹp, thông minh và giàu có. Nhưng ít ai biết rằng, bên cạnh các hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, cô còn dành niềm đam mê đặc biệt cho tennis - môn thể thao vừa giúp rèn luyện sức khỏe, vừa đem lại sự cân bằng tinh thần.

Tennis - niềm vui bất tận của Mai Phương Thúy

Trong nhiều năm qua, Mai Phương Thúy vẫn duy trì thói quen ra sân tennis cùng bạn bè. Không chỉ là một hình thức vận động, với cô, tennis giống như một người bạn đồng hành, mang lại năng lượng tích cực và niềm hứng khởi mỗi ngày. Người đẹp còn từng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho các tay vợt hàng đầu thế giới như Djokovic, Federer hay Jannik Sinner, cho thấy cô theo dõi rất sát sao các giải đấu quốc tế.

Đặc biệt, Mai Phương Thúy từng gây ấn tượng khi tổ chức giải tennis mang tên mình, với mục đích vừa kết nối cộng đồng yêu thể thao, vừa gây quỹ hỗ trợ vận động viên trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Điều này cho thấy niềm đam mê của cô không chỉ dừng lại ở việc chơi mà còn lan tỏa tinh thần thể thao đến những người xung quanh.

Trên trang cá nhân, Mai Phương Thuý còn thường xuyên bày tỏ niềm yêu thích với tennis bằng những bài đăng dí dỏm, những bức ảnh chế về dân chơi tennis kiểu như: Bác sĩ bảo thể thao mang đến nhiều năng lượng, còn tôi khi tập tennis lại không còn gặp mọi người nhiều như trước (bởi thời gian dành cho tennis nhiều hơn - PV). Hay bức ảnh đối lập về thời trang trong tủ đồ: quần áo hàng ngày ít ỏi hơn hẳn so với số lượng outfit tennis.

Mai Phương Thuý thường đăng content hài hước về tennis

Cô nàng cũng theo dõi sát sao các ngôi sao tennis hàng đầu

Thời trang sân tennis - vừa thanh lịch, vừa gợi cảm

Mỗi lần xuất hiện trên sân đấu, Mai Phương Thúy luôn khiến người hâm mộ "mắt tròn mắt dẹt" bởi phong cách thời trang cực cuốn hút. Cô thường chọn các bộ váy tennis xếp ly ngắn, áo crop-top ôm dáng hoặc tank-top năng động. Màu trắng và pastel thường xuyên được cô ưu ái, mang lại vẻ thanh lịch, trẻ trung nhưng vẫn tôn lên vóc dáng gợi cảm.

Bên cạnh đó, nàng hậu chú trọng sự thoải mái với giày thể thao chuyên dụng, tất cổ thấp và kiểu tóc xõa tự nhiên hoặc buộc gọn gàng. Thần thái tự tin, làn da mịn màng và nụ cười tươi sáng giúp cô nổi bật trên sân, đôi lúc còn được ví như một "nữ vận động viên chuyên nghiệp" bởi sự chỉn chu trong cả phong cách lẫn tinh thần thi đấu.

Nhan sắc "đỉnh chóp"

Dù ở tuổi U40, Mai Phương Thúy vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng với làn da căng bóng, vóc dáng săn chắc và gương mặt rạng rỡ. Khi chơi tennis, từng động tác của cô đều toát lên sự dẻo dai, khỏe khoắn, nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ vốn có. Chính sự kết hợp giữa vẻ đẹp nữ tính và tinh thần thể thao mạnh mẽ đã tạo nên sức hút khó cưỡng của nàng hậu.

Ngoài tennis…

Bên cạnh đam mê thể thao, Mai Phương Thúy vẫn duy trì hình ảnh một nhà đầu tư thành đạt trong lĩnh vực bất động sản và chứng khoán. Trước đây, cô cũng từng thử sức với nghệ thuật, song hiện tại chọn cho mình lối sống kín đáo, tập trung vào công việc và những dự án xã hội ý nghĩa.



