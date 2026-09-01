Madam Pang vui sướng, nói 5 câu sau khi Thái Lan đả bại tuyển Việt Nam

Madam Pang đã mau chóng chia sẻ cảm xúc sau khi tuyển Thái Lan đã đánh bại tuyển Việt Nam để lọt vào chung kết FIFA ASEAN Cup.

Tuyển Thái Lan đã có chiến thắng tương đối hoàn hảo trước tuyển Việt Nam. Chiến thắng này không chỉ giúp người Thái lọt vào chung kết FIFA ASEAN Cup trước một lượt đấu, mà còn “phục thù” trước đội quân của HLV Kim Sang-sik sau thất bại ở chung kết AFF Cup cách đây 1 tháng.

Sau chiến thắng của “Voi chiến, Madam Pang (tên thật: Nualphan Lamsam, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan) đã mau chóng lên mạng xã hội để chia sẻ cảm xúc của mình.

Bà viết khá ngắn gọn trên trang cá nhân: “Chúng ta trở thành đội đầu tiên lọt vào chung kết. Chúng ta đã làm được, đánh bại tuyển Việt Nam 2-0 và thu được 6 điểm từ 2 trận đấu để đảm bảo ngôi đầu bảng.

Còn 1 trận đấu nữa để đối đầu với Philippines vào ngày 5/10. Hãy cùng nhau giành chiến thắng! Xin cảm ơn tất cả các huấn luyện viên, cầu thủ và người hâm mộ”.

Madam Pang đăng tải trên mạng xã hội ngay sau trận đấu.

Vị chủ tịch của LĐBĐ Thái Lan cũng không quên đăng kèm một số hình ảnh các cầu thủ Thái Lan ăn mừng trong chiến thắng trước tuyển Việt Nam.

Bài đăng của Madam Pang mau chóng thu hút lượng tương tác khá lớn, với gần 2 ngàn lượt “like”, hàng trăm bình luận chỉ sau chưa đầy một giờ.

Trước đó, khi trận đấu mới bắt đầu được ít phút, ngay sau khi Thái Lan mở tỷ số trước Việt Nam với siêu phẩm của Sarach Yooyen ở phút thứ 10, Madam Pang cũng rất nhanh đăng tải hình ảnh tiền vệ người Thái ăn mừng, kèm theo chú thích ngắn gọn: “Tôi có thể làm được”. Bài đăng này cũng nhận sự tương tác lớn từ cả CĐV Thái Lan lẫn một số người hâm mộ từ Việt Nam.