Madam Pang và LĐBĐ Thái Lan bất ngờ bị CĐV đội nhà "ném đá" trước giờ đấu Việt Nam

Trước màn so tài với Việt Nam, Madam Pang và FAT vấp phải phản ứng gay gắt từ CĐV Thái Lan vì không có phương án phát sóng trận đấu.

Trước giờ tuyển Thái Lan bước vào trận đấu được chờ đợi nhất bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, Madam Pang bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý, nhưng không phải vì những phát biểu về chuyên môn.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) gửi thông điệp kêu gọi người hâm mộ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển trong cuộc đối đầu Việt Nam. Đây vốn là lời kêu gọi quen thuộc trước những trận cầu lớn, song lần này lại nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ chính CĐV Thái Lan.

Vấn đề nằm ở chỗ người hâm mộ Thái Lan vẫn gặp khó khăn trong việc theo dõi trực tiếp FIFA ASEAN Cup 2026. Thái Lan chưa đạt thỏa thuận bản quyền truyền hình giải đấu, sau khi nhiều đơn vị truyền thông không mặn mà với mức giá FIFA đưa ra. Trước đó, mức giá được đề cập đã giảm từ 3 triệu USD xuống khoảng 2 triệu USD nhưng vẫn chưa tạo được một thỏa thuận cuối cùng.

Trước đó, ngay sát giờ FIFA ASEAN Cup 2026 khởi tranh, đã có đại diện phía Việt Nam là FPT Play mua bản quyền phát sóng giải đấu phục vụ NHM Việt Nam.

Điều này khiến lời kêu gọi “tiếp sức” cho đội tuyển của Madam Pang rơi vào một hoàn cảnh khá đặc biệt. Một bộ phận CĐV đặt câu hỏi về cách họ có thể đồng hành cùng đội nhà khi việc xem trận đấu còn chưa được giải quyết.

Phản ứng của người hâm mộ nhanh chóng xuất hiện dưới các bài đăng của Madam Pang và FAT. Thay vì chỉ bàn luận về đội hình, chiến thuật hay cơ hội của Thái Lan trước Việt Nam, nhiều bình luận tập trung vào câu hỏi quan trọng hơn: xem trận đấu ở đâu?

Đây cũng không phải vấn đề mới đối với Madam Pang. Trước đó, bà từng trực tiếp tìm phương án để các trận đấu quan trọng của tuyển Thái Lan được phát sóng tới người hâm mộ khi vấn đề bản quyền ASEAN Cup trở thành chủ đề nóng.

Trong khi câu chuyện ngoài sân cỏ vẫn chưa hạ nhiệt, tuyển Thái Lan đã có sự chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam. Hai đội cùng giành chiến thắng ở lượt trận đầu tiên và đang hướng tới cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng B. Thái Lan tạm có lợi thế về hiệu số sau khi thắng Pakistan 4-0, còn Việt Nam vượt qua Philippines với tỷ số 1-0.

Bởi vậy, cuộc đối đầu tại Bandung không chỉ là màn so tài giữa hai đội bóng giàu duyên nợ của khu vực mà còn có ý nghĩa trực tiếp đối với cục diện bảng B.

Với Madam Pang, áp lực trước trận đấu vì thế đến từ nhiều phía. Trên sân, tuyển Thái Lan phải đối đầu Việt Nam; ngoài sân, người đứng đầu FAT lại phải hứng chịu những câu hỏi từ chính CĐV nhà về một vấn đề tưởng như rất cơ bản: làm thế nào để họ được xem đội tuyển thi đấu.

Trận Việt Nam - Thái Lan diễn ra lúc 19h30 ngày 29/9. Trong khi các cầu thủ chuẩn bị cho cuộc quyết đấu trên sân, câu chuyện bản quyền vẫn khiến sự chú ý của người hâm mộ Thái Lan bị phân tán đáng kể.