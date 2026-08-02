Madam Pang thưởng tiền tỷ nếu đội tuyển Thái Lan nhất bảng tại ASEAN Cup 2026

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), bà Madam Pang đã dành nhiều lời có cánh cho tinh thần chiến đấu của dàn cầu thủ trẻ, đồng thời công bố mức thưởng 2 triệu baht nếu tuyển Thái Lan tiến vào bán kết với vị trí nhất bảng.

Sau hai lượt trận đầu tiên tại ASEAN Cup 2026, tuyển Thái Lan đang thể hiện phong độ đầy thuyết phục với 6 điểm tuyệt đối cùng thành tích giữ sạch lưới. Đội bóng xứ chùa vàng mở màn bằng chiến thắng đậm đà 5-0 ngay trên sân khách trước Lào, trước khi tiếp tục đánh bại Malaysia 2-0 trên sân nhà Rajamangala vào ngày 1/8/2026. Họ là đội tuyển duy nhất toàn thắng và sạch lưới từ đầu chiến dịch.

Phát biểu vào ngày 2/8/2026, Madam Pang không giấu được sự tự hào trước màn thể hiện của toàn đội. Theo người đứng đầu FAT, dù giải đấu không nằm trong lịch trình FIFA Days khiến tuyển Thái Lan vắng mặt nhiều trụ cột quan trọng, nhưng lực lượng thay thế đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội để chứng tỏ giá trị bản thân.

"Điều khiến tôi ấn tượng và trân trọng nhất sau hai trận đấu vừa qua là khao khát cống hiến và tinh thần chiến đấu kiên cường của các cầu thủ trẻ. Hãy nhìn cú sút phạt đền đầy bản lĩnh của Yosakorn Burapha trong trận gặp Malaysia , nó không chỉ mang về bàn thắng mà còn giải tỏa áp lực, tiếp thêm niềm tin cho toàn đội. Bên cạnh đó, Teerasak Pueypimai cũng duy trì hiệu suất săn bàn ấn tượng khi nổ súng ở cả hai trận liên tiếp", Madam Pang nhấn mạnh.

Các chân sút trẻ như Yosakorn Burapha đang gây ấn tượng

Bên cạnh sức trẻ bùng nổ, người đứng đầu bóng đá Thái Lan cũng ghi nhận vai trò quan trọng của dàn trụ cột giàu kinh nghiệm như Sarach, Kampol và Manuel Bihr. Sự kết hợp ăn ý giữa bản lĩnh của thế hệ đi trước và nhiệt huyết của lứa cầu thủ mới đã giúp đội bóng giữ vững sự chắc chắn ở hàng thủ, đồng thời thể hiện lối chơi tấn công cởi mở, gắn kết hơn.

Nhằm tiếp thêm động lực cho toàn đội trước khi lên đường sang Philippines thi đấu lượt trận tiếp theo, Madam Pang đã đưa ra quyết định thưởng "nóng". Cụ thể, nếu Voi chiến khép lại vòng bảng với ngôi đầu, toàn đội sẽ nhận khoản tiền thưởng trị giá 2 triệu baht (hơn 1,5 tỷ đồng).

"Tất nhiên không có trận đấu nào là dễ dàng, nhưng với tinh thần tập thể hiện tại, tôi tin tưởng các cầu thủ sẽ làm được. Mong rằng người hâm mộ sẽ tiếp tục theo dõi và tiếp sức cho đội bóng trên hành trình chinh phục giải đấu", Chủ tịch FAT khẳng định.