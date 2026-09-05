Madam Pang thấp thỏm chờ sao gốc Thụy Điển trước màn tái đấu Việt Nam

Thái Lan đang chờ quyết định của Eric Kahl, hậu vệ mang hai dòng máu Thái Lan và Thụy Điển, trước cuộc đối đầu tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026, Thái Lan đang hướng tới màn tái đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026 với nhiều sự kỳ vọng. Một trong những vấn đề được quan tâm nhất lúc này là khả năng Eric Kahl góp mặt trong đội hình “Voi chiến”.

Kahl là cầu thủ có mẹ người Thái Lan và bố là người Thụy Điển. Anh sinh ra, lớn lên tại Solna, Stockholm và phần lớn sự nghiệp bóng đá được phát triển tại Thụy Điển.

Hậu vệ sinh năm 2001 từng trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của AIK, trước khi được đôn lên đội một vào năm 2019. Trong giai đoạn 2020-2022, Kahl có 13 lần ra sân cho U21 Thụy Điển.

Chính quá trình thi đấu cho các đội tuyển trẻ Thụy Điển khiến Kahl vẫn còn cơ hội hướng tới đội tuyển quốc gia nước này. Đây cũng là lý do khiến cầu thủ 24 tuổi chưa vội đưa ra quyết định về tương lai quốc tế.

Madam Pang rất muốn Eric Kahl về thi đấu cho ĐTQG Thái Lan.

Thái Lan chờ quyết định của Eric Kahl

Theo truyền thông Thái Lan, Madam Pang và HLV Anthony Hudson đã nhiều lần liên hệ với Kahl trong quá trình chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Việc giải đấu diễn ra trong thời gian FIFA Days giúp Thái Lan có cơ hội triệu tập những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Nếu Kahl đồng ý, anh có thể trở thành sự bổ sung đáng chú ý cho hàng phòng ngự “Voi chiến” trong cuộc đối đầu Việt Nam.

Tuy nhiên, Kahl vẫn muốn chờ thêm cơ hội từ đội tuyển Thụy Điển. Cầu thủ đang khoác áo Aarhus GF tại Đan Mạch được cho là vẫn hy vọng nhận được cuộc gọi từ HLV Graham Potter.

Kahl vừa cùng Aarhus GF dừng bước trước Benfica tại vòng play-off Europa League sau khi nhận thất bại với tổng tỷ số 2-6. Dù vậy, tương lai ở cấp độ đội tuyển quốc gia mới là vấn đề được anh ưu tiên cân nhắc lúc này.

Trước đó, từng xuất hiện thông tin cho rằng Kahl có khả năng rất cao khoác áo Thái Lan trong đợt FIFA Days tháng 9. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

HLV Anthony Hudson dự kiến công bố danh sách tuyển Thái Lan tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 trong thời gian tới. Vì vậy, Madam Pang và người hâm mộ xứ Chùa vàng vẫn phải chờ câu trả lời từ hậu vệ gốc Thụy Điển.

Nếu Kahl tiếp tục không lựa chọn Thái Lan và cũng không được triệu tập vào đội tuyển Thụy Điển trong các đợt UEFA Nations League tháng 9 và tháng 11, Madam Pang được cho là sẽ tiếp tục thuyết phục anh hướng tới Asian Cup 2027.

Eric Kahl vẫn đang trì hoãn việc chơi cho Voi chiến để chờ cơ hội tại ĐTQG Thụy Điển.

Thái Lan quyết tâm phục hận Việt Nam

Sự xuất hiện của Kahl được kỳ vọng có thể giúp Thái Lan tăng cường sức mạnh trước màn tái đấu Việt Nam. Hai đội vừa gặp nhau ở chung kết ASEAN Cup 2026, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận.

FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ mang đến một bối cảnh khác khi các đội có thể triệu tập lực lượng mạnh nhất trong thời gian FIFA Days. Thái Lan vì thế đang có những bước chuẩn bị nhằm tạo ra diện mạo khác so với giải đấu vừa qua.

Theo truyền thông Thái Lan, chiếc ghế của HLV Anthony Hudson cũng chịu sức ép đáng kể. Một thất bại nữa trước Việt Nam có thể khiến nhà cầm quân người Anh đối diện nguy cơ mất vị trí.

Trong khi đó, Chanathip Songkrasin cũng đã phát đi tín hiệu sẵn sàng trở lại đội tuyển Thái Lan. Nếu có thêm những cầu thủ chất lượng cùng Kahl, “Voi chiến” có thể sở hữu đội hình đáng gờm hơn khi tái ngộ Việt Nam.

Cuộc đối đầu giữa hai đội dự kiến diễn ra ngày 29/9 tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đây sẽ là lần chạm trán tiếp theo giữa hai thế lực hàng đầu Đông Nam Á, sau khi Việt Nam vừa vượt qua Thái Lan để bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.