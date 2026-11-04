Madam Pang ra chỉ đạo nóng, CĐV xúc phạm HLV Park Hang-seo bị triệu tập

Ủy ban Kỷ luật FAT triệu tập các bên vụ HLV Park Hang-seo bị xúc phạm.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã chính thức kích hoạt quy trình xem xét kỷ luật và triệu tập các bên liên quan nhằm làm rõ sự cố phân biệt chủng tộc nghiêm trọng xảy ra tại Thai League 2, thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận thể thao khu vực.

Sự việc bùng nổ sau khi trận hòa 2-2 giữa Pattaya United và Kanchanaburi FC kết thúc vào ngày 1/11 trong khuôn khổ vòng 9 giải Thai League 2. Một cuộc tranh cãi gay gắt đã nổ ra giữa các CĐV của đội chủ nhà Pattaya United với ban huấn luyện và cầu thủ đội khách. Tình hình nhanh chóng leo thang khi xuất hiện các lời lẽ mang tính miệt thị sắc tộc và phân biệt chủng tộc nhắm trực tiếp vào HLV Park Hang-seo cùng tiền đạo John Baggio của Kanchanaburi FC.

Theo truyền thông Thái Lan, chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang-seo bị công kích bằng thuật ngữ miệt thị "kim chi", trong khi chân sút người Madagascar John Baggio phải hứng chịu những lời lăng mạ nặng nề. Phản ứng trước hành vi này, John Baggio gay gắt đăng tải dòng trạng thái trên mạng xã hội: "Tôi là con người, không phải là con khỉ".

Ông Park tức giận khi bị gọi "người đàn ông kim chi" (Ảnh: CMH)

Nhận định về nguồn gốc vụ việc, tờ Ball Thai Stand cho biết những lời lẽ xúc phạm kể trên đến từ hai CĐV người nước ngoài của Pattaya United chứ không phải người bản địa. Tuy nhiên, danh tính và quốc tịch cụ thể của hai cá nhân này hiện vẫn chưa được xác định.

Trước làn sóng phẫn nộ từ dư luận, Madam Pang – Chủ tịch FAT đã lập tức đưa ra chỉ đạo nóng và khẳng định quan điểm cứng rắn của tổ chức này. Bà nhấn mạnh FAT kiên quyết phản đối mọi hình thức phân biệt chủng tộc hay sắc tộc trong cộng đồng bóng đá, dù ở trên sân cỏ, khán đài hay không gian mạng. Lãnh đạo FAT khẳng định các hành vi vi phạm đi ngược lại tinh thần thể thao và kêu gọi các bên chung tay xây dựng môi trường bóng đá lành mạnh.

Để làm sáng tỏ vụ việc, Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của FAT sẽ triệu tập 2 CĐV người nước ngoài nghi vấn của Pattaya United, HLV Park Hang-seo và cầu thủ John Baggio đến tường trình lại vụ việc. Dự kiến, quyết định xử lý kỷ luật chính thức sẽ được FAT công bố trong vòng từ 1 đến 2 tuần tới.