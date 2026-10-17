Madam Pang có quyết định gây tranh cãi

Madam Pang lên tiếng giải thích về quyết định bất ngờ của LĐBĐ Thái Lan.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) mới đây đã đưa ra quyết định gây bất ngờ cho giới chuyên môn lẫn người hâm mộ khi chính thức xác nhận đội tuyển Brunei – đại diện đang xếp hạng 196 thế giới sẽ là khách mời tham dự giải giao hữu King's Cup 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 17/11 tại tỉnh Si Sa Ket.

Sự xuất hiện của Brunei diễn ra sau khi đối thủ ban đầu là đội tuyển Bahrain đột ngột xin rút lui vào phút chót do những điều chỉnh về ban huấn luyện và kế hoạch tập luyện. Việc lựa chọn một đội bóng nằm trong nhóm có thứ hạng thấp nhất thế giới để thay thế đã gây ra làn sóng hoài nghi lớn. So với hai khách mời còn lại là Oman (hạng 81 FIFA) và Tajikistan (hạng 100 FIFA), khoảng cách trình độ của Brunei là quá vượt trội. Dư luận cho rằng sự chênh lệch này sẽ làm giảm đáng kể chất lượng chuyên môn cũng như tính cạnh tranh của một giải đấu danh giá vốn được Thái Lan dùng để rèn quân và tích lũy điểm số FIFA.

Trực tiếp phản hồi về làn sóng chỉ trích, Chủ tịch FAT – bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã lên tiếng giải thích về quyết định này. Madam Pang khẳng định Brunei chỉ là phương án phù hợp trong bối cảnh thời gian quá gấp rút:

"Sau khi Bahrain rút lui, chúng tôi đã liên hệ gửi lời mời tới nhiều đội tuyển quốc gia trên thế giới. Điều kiện bắt buộc là các đội không vướng lịch thi đấu quốc tế trùng với thời điểm diễn ra King's Cup vào giữa tháng 11. Đội tuyển Brunei là đơn vị đáp ứng đầy đủ tiêu chí này và đã nhận lời tham dự".

Madam Pang cho rằng tuyển Brunei đá King's Cup là quyết định phù hợp (Ảnh: FAT)

Dù lời giải thích đưa ra lý do khách quan, sự việc cũng phản ánh thực tế King's Cup đang gặp khó khăn trong việc thu hút các đối thủ tầm cỡ khi lịch thi đấu quốc tế FIFA Days rơi vào giai đoạn dày đặc. Nhiều đội bóng mạnh trong khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Indonesia hay Malaysia cũng đã chốt xong kế hoạch giao hữu riêng.

Theo kế hoạch, FAT sẽ tổ chức buổi họp báo chính thức công bố chi tiết về King's Cup 2026 vào ngày 19/10 tới đây.