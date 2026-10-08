Madam Pang chịu sức ép lớn, bị kêu gọi từ chức sau thất bại của bóng đá Thái Lan

Thất bại trước Indonesia ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 khiến áp lực dành cho Madam Pang gia tăng. Nhiều CĐV Thái Lan đã công khai yêu cầu bà rời ghế Chủ tịch FAT.

Không chỉ vuột mất chức vô địch sau loạt luân lưu, bóng đá Thái Lan còn tiếp tục nối dài chuỗi thất bại ở các trận chung kết dưới thời Madam Pang. Theo thống kê, các đội tuyển nước này đã thua 7 trận chung kết lớn kể từ khi bà nhậm chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vào năm 2024.

Riêng tại FIFA ASEAN Cup 2026, Thái Lan từng có thời điểm đứng trước cơ hội rất lớn để đăng quang. Đội bóng của HLV Anthony Hudson dẫn Indonesia trong hiệp phụ, nhưng cuối cùng để đối thủ lật ngược thế trận và giành chiến thắng trên chấm luân lưu.

Thái Lan thua đáng tiếc trước Indonesia trên chấm luân lưu dù trước đó đã chơi ấn tượng.

Kết quả ấy khiến những lời chỉ trích dành cho Madam Pang xuất hiện dày đặc trên trang cá nhân của nữ doanh nhân người Thái Lan. Một số CĐV không còn dừng lại ở việc than phiền về kết quả trận đấu mà trực tiếp đề nghị bà rời vị trí lãnh đạo bóng đá nước này.

Có người mỉa mai rằng Madam Pang nên trở lại công việc điều hành CLB thay vì tiếp tục quản lý bóng đá Thái Lan. Trong khi ý kiến đáng chú ý khác kêu gọi Thái Lan thay đổi cách phát triển bóng đá trẻ và lấy Hàn Quốc làm hình mẫu.

Những phản ứng này cho thấy thất vọng của người hâm mộ đã vượt khỏi phạm vi một trận chung kết. Thái Lan vẫn thường xuyên tiến sâu ở các giải đấu khu vực, nhưng khả năng chuyển những cơ hội ấy thành danh hiệu lại trở thành vấn đề lớn.

Madam Pang chịu sức ép lớn khi bóng đá Thái Lan mãi chưa vô địch.

Kể từ khi Madam Pang đắc cử Chủ tịch FAT vào tháng 2/2024, bóng đá Thái Lan đã không giành được chức vô địch ở các giải đấu Đông Nam Á lớn, từ cấp đội tuyển quốc gia đến U23. Đội tuyển Thái Lan lần lượt thất bại trước Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2024, 2026 và sau đó thua Indonesia tại chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. U23 Thái Lan cũng để thua Việt Nam ở chung kết SEA Games 2025.

Madam Pang từng nhận được sự ủng hộ đáng kể nhờ nguồn lực và mức độ gắn bó với bóng đá Thái Lan. Tuy nhiên, khi thành tích tiếp tục không đáp ứng kỳ vọng, vị trí của bà bắt đầu chịu sức ép mạnh hơn.

Thất bại tại Indonesia vì thế có thể trở thành một bước ngoặt. Câu chuyện lúc này không chỉ còn là việc Thái Lan đánh mất một danh hiệu, mà đã chuyển sang câu hỏi về cách FAT vận hành và hướng phát triển bóng đá nước này trong thời gian tới.