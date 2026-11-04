Madam Pang chi đậm xây hàng loạt sân pickleball

Madam Pang đang triển khai một kế hoạch tham vọng.

Madam Pang - Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan - mới đây đã khai trương dự án đầy tham vọng mang tên "Thung lũng Quý bà". Dự án này là một khu phức hợp kết hợp thể thao và nghỉ dưỡng tại Khao Yai, Thái Lan. Tại khu vực này vốn đã có một sân bóng đá đạt tiêu chuẩn FIFA. Madam Pang đã xây thêm 4 sân pickleball, 4 sân tennis, 3 sân cầu lông, 1 sân padel, phòng tập thể hình, bể bơi và một số phòng chức năng khác.

Madam Pang công bố dự án đầy tham vọng

Ngay trong ngày khai trương dự án, Madam Pang cũng công bố một giải đấu thể thao với tổng giá trị giải thưởng lên tới 1,1 triệu baht (khoảng hơn 840 triệu đồng). Tuy nhiên, bộ môn mà nữ doanh nhân người Thái Lan lựa chọn là bóng bàn chứ không phải bóng đá. Giải đấu dự kiến thu hút những tay vợt đẳng cấp quốc tế và thi đấu theo nhiều độ tuổi.

Bên cạnh thể thao, Madam Pang cũng dự định tổ chức một cuộc thi hoa hậu lấy tên là "Miss Madam Pang" với tổng giá trị giải thưởng lên tới 16 triệu baht (khoảng 12,3 tỷ đồng).

Madam Pang nổi tiếng với tâm huyết cho bóng đá Thái Lan. Kể từ khi lên làm chủ tịch LĐBĐ Thái Lan năm 2024, nữ doanh nhân này hoạt động rất tích cực nhằm cải thiện thành tích của các ĐTQG Thái Lan và nâng cao chất lượng Thai League.

Mới đây, khi HLV Hudson gặp khó khăn trong việc triệu tập cầu thủ cho đội tuyển Thái Lan tham dự King's Cup vào tháng 11, Madam Pang đã trực tiếp can thiệp. Sau khi bà làm việc với các CLB, cuối cùng tuyển Thái Lan cũng có được đội hình gần như tối ưu cho giải đấu.