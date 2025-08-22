Mắc lừa sải tay 1m83, cao thủ Việt Nam bị đánh gục chớp nhoáng

Sau khi đánh bại Rui Imura, Nghiêm Văn Ý tiếp tục hành trình săn hợp đồng "triệu đô" của UFC - giải võ thuật tổng hợp hàng đầu thế giới. Trong trận bán kết Road to UFC diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc) chiều 22/8, võ sĩ quê Hiệp Hòa, Bắc Giang (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh) chạm trán Lawrence Lui (New Zealand). Dù khởi đầu tốt, tay đấm Việt Nam lại thất bại vì cú ra đòn chớp nhoáng của đối thủ.

Nghiêm Văn Ý chưa thể thực hiện được giấc mơ giành hợp đồng UFC.

Nghiêm Văn Ý chiếm ưu thế trong hiệp một. Võ sĩ Việt Nam chủ động di chuyển vòng quanh, duy trì khoảng cách, cảnh giác với sải tay dài đến 1m83 của đối thủ. Lawrence Lui rình rập trong nửa hiệp đầu tiên và chỉ bắt đầu tấn công trong khoảng 1 phút 30 giây cuối. Võ sĩ New Zealand cố gắng thực hiện đòn take down (quật ngã) nhưng không thành công. Kết thúc hiệp thứ nhất, Nghiêm Văn Ý nắm lợi thế về điểm.

Sang đến hiệp 2, Lawrence Lui bị trừ điểm do lên gối vào vùng kín của Nghiêm Văn Ý. Võ sĩ Việt Nam vẫn duy trì sự chủ động, phòng thủ tốt khi đối thủ áp sát và trả đòn hiệu quả. Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc sơ suất khiến Nghiêm Văn Ý bị đánh bại.

Lawrence Lui lao vào nhưng không thực hiện đòn vật như trước đó mà tung ra cú jab (đấm thọc) bằng tay trái trúng cằm Nghiêm Văn Ý. Đây là cú đấm có lực rất tốt. Võ sĩ Việt Nam choáng váng và lập tức ngã ra sàn đấu.

Tay đấm New Zealand tận dụng cơ hội để tạo ra thế "ground and pound". Lawrence Lui đấm và chỏ liên tục vào vùng đầu của Nghiêm Văn Ý đang nằm sàn. Trọng tài quyết định can thiệp sớm khi nhận định rằng võ sĩ Việt Nam không còn khả năng kháng cự. Lawrence Lui thắng knock-out Nghiêm Văn Ý và giành quyền vào chung kết hạng bantamweight.