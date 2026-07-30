Mặc kệ tin đồn đám cưới xa xỉ với Georgina, Ronaldo khoe body cực cháy tuổi 41, đưa vợ con đi chơi bằng chuyên cơ hơn hai nghìn tỷ đồng

Giữa lúc mạng xã hội liên tục rộ lên tin đồn Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez sắp tổ chức đám cưới xa hoa, siêu sao người Bồ Đào Nha lại khiến người hâm mộ chú ý theo cách khác.

Giữa hàng loạt đồn đoán về một đám cưới trong mơ với Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo dường như không quá bận tâm. Thay vào đó, siêu sao người Bồ Đào Nha vừa khiến người hâm mộ chú ý khi đăng tải bức ảnh khoe vóc dáng săn chắc cùng một câu nói đầy ẩn ý.

Trong bức ảnh mới nhất trên trang cá nhân, Ronaldo cởi trần thư giãn dưới ánh nắng vàng, để lộ cơ ngực, bờ vai và cánh tay cuồn cuộn cơ bắp. Ở tuổi 41, chủ nhân 5 Quả bóng vàng vẫn duy trì thể trạng đáng kinh ngạc với tỷ lệ mỡ cơ thể cực thấp cùng gương mặt gần như không có dấu hiệu tuổi tác.

Đi kèm bức ảnh, CR7 chia sẻ dòng trạng thái: "Khi bạn hướng về phía ánh mặt trời, bóng tối sẽ ở lại phía sau lưng bạn". Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt tương tác. Không ít người hâm mộ cho rằng đây là thông điệp tích cực Ronaldo muốn gửi gắm sau một kỳ World Cup nhiều cảm xúc, đồng thời cũng là cách anh đáp lại những tin đồn đang liên tục xuất hiện xung quanh cuộc sống riêng.

Ronaldo khoe cơ bắp cuồn cuộn tuổi 41 (Ảnh: IGNV)

Những ngày qua, truyền thông quốc tế và mạng xã hội liên tục lan truyền thông tin Ronaldo cùng Georgina Rodriguez sẽ tổ chức đám cưới xa hoa vào cuối tuần này sau gần một thập kỷ gắn bó. Nhiều bài viết còn đưa ra hàng loạt dự đoán về địa điểm tổ chức, danh sách khách mời hay chi phí của hôn lễ. Dù vậy, cả Ronaldo và Georgina đều chưa lên tiếng xác nhận bất kỳ thông tin nào.

Trong lúc những lời đồn vẫn chưa có hồi kết, cặp đôi lại lựa chọn dành thời gian cho gia đình. Một ngày trước, chính Ronaldo đã chia sẻ hình ảnh cùng các con chuẩn bị lên chiếc chuyên cơ riêng để đi nghỉ sau World Cup 2026. Trong bức ảnh, siêu sao người Bồ Đào Nha và các nhóc tỳ hào hứng bước về phía chiếc máy bay phản lực màu đen bóng. Georgina là người đứng sau ống kính ghi lại khoảnh khắc bình yên của cả gia đình.

Nhân vật gây chú ý không kém chính là chiếc Bombardier Global 6500 - chuyên cơ thương gia được nhiều nguồn tin định giá khoảng hơn 2.100 tỷ đồng. Đây là một trong những mẫu máy bay phản lực đường dài hiện đại bậc nhất hiện nay, đồng thời cũng là "người bạn đồng hành" quen thuộc của gia đình Ronaldo trong những chuyến công tác và nghỉ dưỡng.

Chuyên cơ của Ronaldo (Ảnh: IGNV)

Bombardier Global 6500 có thể chở khoảng 17 hành khách, đạt tốc độ gần 1.000 km/h và bay liên tục tới 18 giờ mà không cần tiếp nhiên liệu. Nhờ tầm bay ấn tượng, Ronaldo có thể dễ dàng di chuyển giữa Saudi Arabia, Bồ Đào Nha hay nhiều quốc gia khác chỉ trong một hành trình.

Không chỉ nổi bật về khả năng vận hành, nội thất của chuyên cơ còn được ví như một khách sạn 5 sao trên không. Cabin được chia thành nhiều không gian riêng biệt gồm phòng ngủ, khu vực tiếp khách, phòng họp, bếp cùng hệ thống giải trí hiện đại và internet tốc độ cao, mang đến trải nghiệm tiện nghi cho cả gia đình trong những chuyến bay kéo dài.

Ảnh: aeroaffaires

Bên trong chuyên cơ của Ronaldo (Ảnh: aeroaffaires)

Chiếc máy bay cũng mang đậm dấu ấn cá nhân của CR7 khi được sơn màu đen bóng sang trọng, nổi bật với logo CR7 và hình ảnh Ronaldo thực hiện màn ăn mừng "Siu" trứ danh trên thân máy bay.

Sau khi cùng tuyển Bồ Đào Nha khép lại hành trình tại World Cup 2026, Ronaldo dường như muốn dành trọn khoảng thời gian nghỉ ngơi cho Georgina và các con trước khi trở lại hội quân cùng Al Nassr chuẩn bị cho mùa giải mới. Thay vì phản hồi những tin đồn về đám cưới, anh liên tục chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện, thư giãn và tận hưởng cuộc sống bên gia đình.