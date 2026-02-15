Mặc cho cả thế giới gièm pha, thiếu nữ 14 tuổi Harper bày tỏ tình yêu cực ngọt với bố - David Beckham

Giữa lúc mâu thuẫn với con trai cả vẫn chưa hạ nhiệt, gia đình Beckham bất ngờ thể hiện hình ảnh đoàn kết trong Ngày Valentine - với những lời nhắn đầy cảm xúc từ cô út Harper và sự ủng hộ công khai của Victoria dành cho bạn gái của Cruz.

Harper Beckham: "Valentine đầu tiên và mãi mãi của con"

Trên Instagram cá nhân, Harper Beckham - con gái út 14 tuổi của David Beckham và Victoria Beckham - đã chia sẻ bức ảnh đen trắng thời thơ ấu bên cha.

Cô bé viết đầy tình cảm: "Chúc mừng Ngày Valentine đến Valentine đầu tiên và mãi mãi của con. Con biết ơn vì tất cả những tiếng cười, lời khuyên và những cái ôm chúng ta đã chia sẻ. Con yêu bố hơn tất cả sô cô la và hoa trên thế giới!".

David sau đó đã đăng lại bài viết lên Instagram Stories và hài hước đáp lại: "Bố không khóc đâu, thật đấy".

Harper cũng đăng tải hình ảnh cũ bên mẹ và gọi Victoria là "người bạn thân nhất và người mẹ tuyệt vời nhất", khẳng định tình cảm gia đình vẫn bền chặt bất chấp sóng gió.

Victoria gửi thông điệp ủng hộ bạn gái của Cruz

Trong khi đó, Victoria công khai ủng hộ mối quan hệ của con trai út Cruz Beckham (20 tuổi) với bạn gái - nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Jackie Apostel.

Jackie đăng loạt ảnh tình cảm bên Cruz kèm lời nhắn ngọt ngào:

"Bên anh, mọi thứ đều rõ ràng. Không có tiếng ồn. Anh hiểu em mà không cần lời nói, và khiến em mỉm cười cũng không cần lời nói. Điều em yêu nhất là cách anh yêu em".

Victoria lập tức để lại bình luận: "Chúng tôi yêu em!" - một động thái được xem là khẳng định sự gắn kết nội bộ gia đình.

Giữa những tuyên bố qua lại và các động thái mạng xã hội đầy ẩn ý, gia đình Beckham đang cho thấy hai bức tranh song song: một bên là sự gắn kết của những người ở lại, một bên là khoảng cách ngày càng rõ rệt với người con cả.