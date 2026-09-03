Mabppe tình tứ nắm tay mỹ nhân Tây Ban Nha Ester Exposito ngoài phố

Khoảnh khắc cực tình cảm của Mbappe và bạn gái.

Không còn đeo kính râm hay trùm khăn kín đáo để né tránh truyền thông, Kylian Mbappe vừa chính thức công khai tình cảm khi tay trong tay sánh đôi cùng mỹ nhân Ester Exposito trên đường phố Madrid.

Khoảnh khắc tay trong tay dạo phố lãng mạn của cặp đôi đình đám đã lập tức trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn của người dân địa phương lẫn giới truyền thông. Tiền đạo của Real Madrid và nữ diễn viên nổi tiếng của loạt phim Elite tỏ ra vô cùng thoải mái, liên tục trò chuyện vui vẻ và không mảy may bận tâm đến những ống kính xung quanh. Mỹ nhân sinh năm 2000 thu hút mọi ánh nhìn với gu thời trang thanh lịch gồm áo kiểu, quần ống rộng và giày cao gót, trong khi chân sút người Pháp chọn phong cách tối giản, năng động với áo phông, quần đen và giày thể thao. Sau màn tản bộ ngọt ngào, cả hai cùng bước vào một nhà hàng sang trọng bậc nhất khu vực để dùng bữa tối và rời đi cùng nhau sau vài giờ đồng hồ.

Mbappe và bạn gái nắm tay ngoài phố (Ảnh: TT Sports)

(Ảnh: TT Sports)

Tin đồn hẹn hò giữa Mbappe và Ester Exposito vốn đã râm rộ từ nhiều tháng trước, khi người đồng đội thân thiết Vinicius Junior được cho là "ông tơ" se duyên cho cặp đôi. Dù từng nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện chung từ quán bar ở Madrid, khu chơi bowling tại Paris cho tới các kỳ nghỉ dưỡng ở Sardinia (Italy) hay Miami (Mỹ), cả hai vẫn luôn giữ thái độ im lặng. Thậm chí, nữ minh tinh Tây Ban Nha từng phải lên tiếng dọa can thiệp pháp lý trước những tin đồn vô căn cứ và ảnh dựng AI về đời tư của mình.

Đáng chú ý, sự xuất hiện đầy tình tứ này diễn ra ngay sau bối cảnh đàn anh Cristiano Ronaldo vừa tổ chức đám cưới hoành tráng với Georgina Rodriguez. Khi được giới truyền thông gặng hỏi liệu có phải là ngôi sao tiếp theo của làng túc cầu "lên xe hoa", tiền đạo người Pháp chỉ mỉm cười gửi lời chúc phúc tới CR7 nhưng khéo léo giữ im lặng về dự định cá nhân. Dù không đưa ra câu trả lời trực tiếp, hành động nắm tay công khai giữa trung tâm Madrid đã thay cho lời khẳng định về một mối tình đang ở giai đoạn thăng hoa nhất.