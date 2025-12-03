Lyon đàm phán xong với Real Madrid về 'thần đồng' Endrick

Endrick mới đá vỏn vẹn 11 phút mùa này tại Real Madrid. Ảnh: Getty Images

Theo thông tin từ tờ The Athletic, thương vụ cho mượn Endrick từ Real Madrid đến Olympique Lyon dự kiến sẽ hoàn tất vào ngay tháng 12 năm nay. Tuyển thủ Brazil đã được Les Gones nhắm đến với mục tiêu cải thiện hàng công trong nửa sau mùa giải Ligue 1 2025/26.

Các cuộc đàm phán giữa câu lạc bộ thủ đô Tây Ban Nha và Lyon đã bắt đầu vào tháng 11. Câu lạc bộ Pháp và cầu thủ 19 tuổi này hy vọng thỏa thuận sẽ được hoàn tất càng sớm càng tốt, để anh có thể đến sân vận động Groupama vào đầu kỳ chuyển nhượng tháng giêng. Tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid xem cơ hội chuyển đến Lyon là một bước tiến cần thiết cho sự phát triển của mình, cũng như có thể chứng minh với HLV Carlo Ancelotti rằng anh xứng đáng một suất lên đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026.

Phần lớn thời gian tại Real Madrid, Endrick chủ yếu ngồi dự bị. Ảnh: Getty Images

Canal+ còn tiết lộ rằng thỏa thuận cuối cùng giữa Real Madrid và Lyon đã gần đạt được, và chỉ còn một khúc mắc đang ngăn cản thương vụ hoàn tất. Chi tiết cuối cùng này liên quan đến điều khoản chấn thương tiềm ẩn được Lyon thêm vào hợp đồng cho mượn của Endrick. Cụ thể nếu cầu thủ này gặp chấn thương kéo dài hơn 3 tháng thì Lyon sẽ hoàn trả anh về đội chủ quản mà không phải trả phí phá vỡ hợp đồng. Điều kiện này chưa được phía Real chấp thuận. Về đãi ngộ của Endrick, Les Gones đồng ý chi trả 50% lương trong thời gian anh thi đấu tại sân Groupama, khoảng 40.000 EUR mỗi tháng. Con số này phù hợp với quỹ lương thắt chặt tại Lyon hiện nay hậu khủng hoảng tài chính.

Với Endrick, Lyon là điểm đến lý tưởng và là hướng đi khả dĩ nhất để tạo điều kiện xuất hiện trong đội tuyển Brazil của HLV Carlo Ancelotti tại World Cup 2026. Tiền đạo này có rất ít cơ hội ra sân mùa này, khi HLV Xabi Alonso chỉ sử dụng anh vỏn vẹn 11 phút trên mọi đấu trường.

Nếu chuyển sang Lyon, Endrick có thể được trọng dụng cho vị trí trung phong, nơi mà từ đầu mùa Les Gones bị khiếm khuyết sau khi chia tay tiền đạo Georges Mikautadze và trước đó là lão tướng Alexandre Lacazette. Điều kiện không thể tốt hơn cho Endrick để thi đấu thường xuyên, yếu tố quan trọng với mọi cầu thủ trẻ để tránh cảnh thui chột khả năng thi đấu trên ghế dự bị.