Lý Văn Huỳnh bất ngờ rút lui, võ sĩ Tajikistan mất đối thủ tranh vô địch

Tối 8/4, ban tổ chức Lion Championship cống bố thông tin khiến người hâm mộ võ thuật Việt Nam không khỏi hụt hẫng. Võ sĩ Lý Văn Huỳnh rút lui khỏi trận tranh đai hạng cân 77 kg với Jovidon Khojaev. Lý do cụ thể chưa được các bên liên quan tiết lộ. Ban tổ chức sẽ bố trí đối thủ khác cho tay đấm người Tajikistan.

Lý Văn Huynh (quần đỏ) trong chiến thắng quyết định anh sẽ góp mặt tại trận tranh đai vô địch của LION Championship hạng 77kg. (Nguồn: Cục Thể dục Thể thao)

Gia nhập LION Championship từ năm 2022, anh nhanh chóng gây tiếng vang với chiến thắng knockout chỉ sau 1 phút 8 giây trước Lưu Nhân Nghĩa. Ở Lion Championship 27 (LC27) diễn ra tháng 10 năm ngoái, Lý Văn Huỳnh đánh bại Đỗ Thành Chương trong hiệp 2. Nắm bắt cơ hội khi đối thủ sơ hở, tay đấm sinh năm 1998 tung ra cú đấm giữa ngực khiến Đỗ Thành Chương ngã xuống sàn đấu. Lý Văn Huỳnh sau đó nhanh chóng ra đòn kết thúc trận đấu khi đối thủ còn choáng váng.

Chiến thắng này giúp Lý Văn Huỳnh giành suất vào thi đấu trận tranh đai với Jovidon Khojaev. Trận đấu dự kiến diễn ra tại LC30 tháng 4/2026. Tuy nhiên, lịch thi đấu phải thay đổi khi Lý Văn Huỳnh rút lui.

Trong khi đó, Jovidon Khojaev hiện đang xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng top 10 võ sĩ mạnh nhất giải . Anh là nhà vô địch hạng nhẹ (70kg) của LION Championship - là người thứ ba giành danh hiệu này, sau Trần Quang Lộc (2022) và Nguyễn Văn Kamil (2023).

Võ sĩ người Tajikistan được đánh giá cao nhờ thể lực, kỹ thuật toàn diện và tham vọng lớn. Khojaev từng công khai mục tiêu trở thành võ sĩ đầu tiên từ LION Championship ký hợp đồng với UFC - đấu trường MMA danh giá nhất thế giới.

Ban tổ chức xác nhận Jovidon Khojaev vẫn tham gia cuộc đua tranh đai ở hạng cân 77 kg trong năm 2026. Lộ trình của hạng cân này cũng có sự đổi mới trong mùa giải 2026, khi hạng cân cao hơn là 84 kg không còn trong hệ thống. Điều này đồng nghĩa các võ sĩ mạnh của hạng 84 kg cũng có thể xuống hạng để tăng thêm tính cạnh tranh.

Sự kiện LION Championship 30 (LC30) dự kiến sẽ có tổng cộng 9 trận, bao gồm 1 trận MMA Striking và 8 trận MMA Pro. Tâm điểm chú ý là trận tranh đai hạng 56kg giữa Lê Văn Tuần và Trần Trọng Kim, cùng màn so tài giữa Harry Smith và Nguyễn Trung Hải. Đây là những cặp đấu được kỳ vọng mang lại sức hút lớn cho sự kiện.

LC30 cũng đánh dấu bước chuyển mình với chủ đề “LION Era”, đi kèm hàng loạt thay đổi nhằm nâng tầm giải đấu, từ bài hát chủ đề mới, trang phục thi đấu mới cho đến thiết kế găng tay mới. Đáng chú ý, phần thưởng “Fight of the Night” được nâng từ 10 triệu lên 30 triệu đồng cho mỗi võ sĩ và sẽ được trao trực tiếp tại sự kiện, qua đó khuyến khích các màn trình diễn cống hiến và bùng nổ hơn trong lồng đấu.

Bên cạnh đó, LION Championship cũng siết chặt tiêu chí tham dự khi yêu cầu các võ sĩ phải có thành tích thi đấu thực tế cùng quá trình tập luyện rõ ràng. Hạng cân 52kg lần đầu tiên được đưa vào hệ thống thi đấu, với sự góp mặt của các võ sĩ quốc tế, hứa hẹn tăng thêm tính cạnh tranh và đa dạng cho giải.

Theo kế hoạch, sự kiện đầu tiên mở màn mùa giải 2026 LION Championship 30 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 18/4 tại Nhà thi đấu Tây Hồ (Xuân La, Hà Nội).