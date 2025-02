Lý Tiểu Long võ nghệ đầy mình nhưng vẫn phải học bắn súng

Mặc dù có võ công cao cường nhưng Lý Tiểu Long cũng học bắn súng và đánh giá cao sức mạnh của súng. Theo trang Mixed Martial Arts, học trò thứ ba của Lý Tiểu Long ở Mỹ, Skip Ellsworth, cùng với LeRoy Garcia, đã dạy ông cách bắn súng ngắn, súng lục ổ quay, súng trường và súng shotgun cũng như cách lái xe nữa.

" Tôi đã cho Bruce mượn một trong những khẩu súng của tôi, một khẩu súng ngắn bán tự động Colt nhỏ xíu, kiểu ‘cổ điển’, với tay cầm màu đen” , Ellsworth chia sẻ. "Lý Tiểu Long đã mang theo khẩu súng đó ít nhất vài năm ”, Ellsworth khẳng định.

Lý Tiểu Long đánh giá cao sức mạnh của súng

Học trò của Lý Tiểu Long, Jesse Glover, xác nhận rằng Lý là một tay súng cừ khôi. Lý Tiểu Long đã chia sẻ niềm tin của mình về súng trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Pierre Berton Show vào năm 1971. "Ngày nay anh không thể đi ngoài đường thực hiện các hành động đá hay đấm người," Lý Tiểu Long nói. "Vì nếu anh làm vậy (làm hình dáng súng bằng tay), thì xong luôn — tôi không quan tâm anh giỏi cỡ nào ”, Lý Tiểu Long khẳng định.

Câu nói này được Lý Tiểu Long phát biểu trong bối cảnh ông thảo luận về kế hoạch làm phim miền Tây “The Warrior”. Lý Tiểu Long cho rằng với 1 bộ phim miền Tây, bối cảnh này cho phép bản thân thể hiện võ thuật một cách tự nhiên và có ý nghĩa.

“Ông biết đấy tôi đã làm phim “Longstreet” cho Paramount, và Paramount muốn tôi tham gia một series truyền hình. Warner Brothers muốn tôi làm một cái khác. Nhưng cả hai, tôi nghĩ, họ muốn tôi làm một thứ gì đó hiện đại hóa và họ nghĩ rằng ý tưởng miền Tây đã lỗi thời! Trong khi tôi muốn làm phim miền Tây. Ý tôi là, nếu không thì anh có thể biện minh cho tất cả những cú đấm và đá cùng bạo lực này ở đâu ngoài thời kỳ miền Tây?” , Lý Tiểu Long chia sẻ.

Mixed Martial Arts cũng cho biết Lý Tiểu Long mua hai khẩu súng trường cổ ở Rome, nơi ông quay phim "Return of the Dragon".

Lý Tiểu Long dùng vũ khí khác thế nào?

Trong phim "Enter the Dragon" (1973), Lý Tiểu Long đã sử dụng ba loại vũ khí võ thuật khác nhau, tạo nên những phân cảnh hành động kinh điển và khẳng định tên tuổi ông trên toàn cầu. Đầu tiên là gậy bo, một vũ khí cổ xưa và hiệu quả trong tấn công lẫn phòng thủ.

Trong phân cảnh chiến đấu tại hang động, Lý Tiểu Long đã giật gậy bo từ tay một vệ sĩ của Han và dùng nó để đối phó với nhiều đối thủ. Trong lúc quay cảnh này, ông vô tình đánh trúng mặt diễn viên đóng thế Jackie Chan (Thành Long), người sau này trở thành ngôi sao võ thuật nổi tiếng.

Tiếp theo, Lý Tiểu Long chuyển sang gậy Kali, cặp gậy ngắn của võ thuật Philippines. Loại vũ khí này giúp ông duy trì thế chủ động với các đòn tấn công cận chiến nhanh, mạnh và chính xác, thậm chí dùng để tước vũ khí của đối phương.

Cuối cùng là nunchaku (côn nhị khúc) – vũ khí đã trở thành biểu tượng gắn liền với Lý Tiểu Long. Trong trận chiến tại hang động, ông đã tước côn nhị khúc từ đối thủ và nhanh chóng hạ gục liền ba người.

Ngoài "Enter the Dragon", Lý Tiểu Long còn sử dụng côn nhị khúc trong các bộ phim kinh điển khác như "Fist of Fury" (Tinh Võ Môn, 1971), nơi ông đánh bại hàng loạt chiến binh Nhật Bản và "The Way of the Dragon" (Mãnh Long Quá Giang, 1972). Hình ảnh Lý Tiểu Long sử dụng côn nhị khúc trong các trận chiến đã trở thành biểu tượng, góp phần khẳng định di sản bất tử của ông trong làng điện ảnh võ thuật.