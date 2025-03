Lý Tiểu Long tinh thông tuyệt kỹ 8 môn võ lợi hại bậc nhất thế giới

Trong khi hầu hết các võ sĩ thường tập trung vào việc tinh thông một môn phái duy nhất, Lý Tiểu Long không ngừng học hỏi các chiêu thức và triết lý từ nhiều phong cách khác nhau.

Thái Cực Quyền

Cha của Lý Tiểu Long, Lý Hải Tuyền, đã dạy con trai mình về Thái Cực Quyền. Trong cuộc phỏng vấn của Lý Tiểu Long với Pierre Berton, ông đã trình bày các động tác rút gọn của Thái Cực Quyền. Lý Tiểu Long giải thích rằng đó là “bài tập chậm” đối với người chưa từng nghe đến nó.

Ở tuổi vị thành niên, Lý Tiểu Long bắt đầu chuyển sang học Vịnh Xuân Quyền từ Diệp Vấn. Tuy nhiên, ông vẫn duy trì việc luyện tập Thái Cực Quyền như một phần trong các bài tập, điều này được ghi lại qua ảnh và video.

Theo tờ 163 (Trung Quốc), Thái Cực Quyền ảnh hưởng sâu sắc đến Lý Tiểu Long, đặc biệt trong triết lý võ thuật của ông. Logo Tiệt Quyền Đạo bắt nguồn từ biểu tượng Thái Cực Quyền, và nguyên lý "nước" mà ông nhiều lần nhấn mạnh cũng chính là tinh hoa của môn võ này.

Lý Tiểu Long tập Thái Cực Quyền với cha

Vịnh Xuân Quyền

Tờ Screenrant cho rằng Vịnh Xuân Quyền là môn võ "mềm mại" dựa trên phản xạ, tốc độ và căn thời gian. Thay vì tập trung vào sức mạnh, Vịnh Xuân Quyền dạy võ sinh cách chuyển hướng đòn đánh của đối thủ và làm mất thăng bằng của họ.

Trong những năm 1950, Lý Tiểu Long trở thành học trò của đại sư Vịnh Xuân Quyền Diệp Vấn, người nổi tiếng nhất của môn phái này và là nhân vật chính trong loạt phim "Diệp Vấn" do Chân Tử Đan thủ vai.

Dù Diệp Vấn được ghi nhận là sư phụ của Lý Tiểu Long, nhưng phần lớn kiến thức Vịnh Xuân của ông lại đến từ một người khác. Sau khi nhập môn, Diệp Vấn giao Lý Tiểu Long cho Hoàng Thuần Lương – một trong những học trò xuất sắc nhất của mình – để hướng dẫn.

Sau này, trong thư, Lý Tiểu Long thừa nhận Hoàng Thuần Lương là người thầy thực sự của mình.

Lý Tiểu Long là học trò của Diệp Vấn

Quyền Anh

Mặc dù quyền Anh không phải là môn võ thường gắn liền với di sản võ thuật của Lý Tiểu Long, nhưng đây lại là một trong những phong cách chiến đấu mà ông đã học hỏi và áp dụng.

Khi còn là học sinh Vịnh Xuân Quyền, Lý Tiểu Long bắt đầu yêu thích quyền Anh khi theo học tại trường trung học St. Francis Xavier. Giáo viên thể thao của trường là một võ sĩ quyền Anh giàu kinh nghiệm, người đã nhận thấy tiềm năng của Lý Tiểu Long và quyết định huấn luyện ông.

Lý Tiểu Long sau đó đã tham gia một giải đấu quyền Anh cấp trung học và giành chiến thắng trong trận đấu chính thức duy nhất của mình. Dù đây là trận đấu quyền Anh duy nhất trong sự nghiệp, nhưng niềm đam mê với môn thể thao này vẫn còn.

Lý Tiểu Long nghiên cứu các trận đấu của Muhammad Ali và đưa kỹ thuật di chuyển chân của huyền thoại quyền Anh hạng nặng vào phong cách chiến đấu của mình.

Lý Tiểu Long đã nghiên cứu kỹ lối đánh của Muhammad Ali

Karate

Dù không được đào tạo chính thức về Karate, Lý Tiểu Long vẫn rất thành thạo trong các kỹ thuật của môn võ này. Ông đã sử dụng các đòn thế Karate khi thủ vai Kato trong bộ phim "The Green Hornet" của ABC. Lý Tiểu Long có được kiến thức về Karate qua các buổi tập luyện với những võ sĩ hàng đầu trong thập niên 1960, bao gồm nhà vô địch Karate thế giới Ed Parker và Chuck Norris.

Khi tập luyện cùng nhau, họ học hỏi lẫn nhau rất nhiều. Chuck Norris là người đã dạy Lý Tiểu Long cách thực hiện các cú đá cao, điều này góp phần nâng cao kỹ thuật đá của ông.

Chuck Norris là người đã dạy Lý Tiểu Long cách thực hiện các cú đá cao của Karate

Judo

Một sự cố trên phim trường "The Green Hornet" đã giúp Lý Tiểu Long tiếp cận với Judo. Cảm thấy khó chịu với phong cách chiến đấu cứng rắn của ông, một nhóm diễn viên đóng thế đã nhờ Gene LeBell – một đô vật chuyên nghiệp và nhà vô địch Judo – dạy cho Lý Tiểu Long một bài học.

LeBell bất ngờ tấn công và bế bổng Lý Tiểu Long trên lưng. Dù rất tức giận, nhưng Lý Tiểu Long không thể phủ nhận tính thực chiến của Judo. Ông quyết định học từ LeBell và áp dụng nhiều kỹ thuật vật của Judo vào phong cách chiến đấu của mình.

Gene LeBell từng khẳng định rằng các thế khóa mà Lý Tiểu Long sử dụng trong "Enter the Dragon" đều có nguồn gốc từ những buổi huấn luyện Judo của ông.

Lý Tiểu Long sử dụng đòn khóa trong phim "Enter the Dragon"

Escrima (võ gậy)

Escrima là phong cách chiến đấu sử dụng vũ khí nổi tiếng của Philippines. Một trong những bậc thầy của môn võ này là Dan Inosanto, người bạn thân và cũng là cộng sự lâu năm của Lý Tiểu Long.

Dưới sự hướng dẫn của Inosanto, Lý Tiểu Long mở rộng phạm vi võ thuật của mình bằng cách học kỹ thuật đánh gậy của Philippines, bao gồm cả những đòn thế côn nhị khúc đã trở thành biểu tượng trong "Fist of Fury", "Game of Death" và "Enter the Dragon".

Lý Tiểu Long sử dụng võ gậy

Taekwondo

Một trong những người bạn của Lý Tiểu Long vào những năm 1960 là Jhoon Rhee, đại sư Taekwondo. Môn võ này nổi tiếng với những cú đá mạnh mẽ và linh hoạt. Khi đấu tập với Rhee, Lý Tiểu Long không chỉ nâng cao kỹ thuật đá mà còn có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về võ thuật Hàn Quốc.

Lý Tiểu Long luyện võ với Jhoon Rhee

Jeet Kune Do (Tiệt Quyền Đạo)

Trong nhiều năm, Vịnh Xuân Quyền là phong cách chiến đấu chính của Lý Tiểu Long. Nhưng điều này thay đổi sau trận đấu với võ sư Trung Quốc Hoàng Trạch Dân. Khi nhận thấy những hạn chế của Vịnh Xuân, Lý Tiểu Long quyết định sáng tạo một hệ thống chiến đấu mới nhằm nâng cao hiệu quả thực chiến.

Kết hợp những gì đã học từ nhiều môn võ khác nhau cùng kỹ thuật di chuyển của môn đấu kiếm, ông sáng lập nên "Jeet Kune Do" (Tiệt Quyền Đạo).

Jeet Kune Do không phải là một môn võ có hệ thống kỹ thuật cố định mà là một triết lý chiến đấu linh hoạt, giúp võ sĩ có thể ứng phó với mọi tình huống mà không bị bó buộc vào một bộ chiêu thức cụ thể. Lý Tiểu Long đã thiết kế Jeet Kune Do để trở thành một phương pháp chiến đấu thực tế và hiệu quả trong các tình huống tự vệ ngoài đời thực.