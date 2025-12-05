Lý Tiểu Long học tuyệt kỹ của Muhammad Ali, sáng tạo võ công tuyệt thế

Trên thực tế, từ hồi còn đi học ở Hong Kong (Trung Quốc), Lý Tiểu Long đã thi đấu quyền anh ở trường học. Tuy nhiên phải tới khi sang Mỹ, ông mới nghiên cứu kỹ môn võ này thông qua việc xem băng hình của huyền thoại Muhammad Ali. Thậm chí, kỹ năng chiến đấu của Lý Tiểu Long bị ảnh hưởng lớn từ Ali.

Lý Tiểu Long học kỹ thuật di chuyển của Muhammad Ali

Trang Screen Rant viết: “Kỹ năng chiến đấu của Lý Tiểu Long vốn đã mang tính biểu tượng, nhưng thực ra nó được truyền cảm hứng từ Muhammad Ali. Lý Tiểu Long là huyền thoại võ thuật nổi tiếng với khả năng kung fu, nhưng ngay cả ông cũng nhận thấy rằng có vài điều có thể học hỏi từ nhà vô địch quyền anh hạng nặng nổi tiếng toàn cầu”.

“Ali có ảnh hưởng lâu dài đến các võ sĩ quyền anh, nhưng tác động của ông vượt ra ngoài lĩnh vực này. Lý Tiểu Long cũng bị truyền cảm hứng từ Ali. Dan Inosanto, người đã luyện tập dưới sự hướng dẫn của Lý Tiểu Long nhiều năm, cho biết Lý Tiểu Long dạy học trò chú ý kỹ đến bước chân và nhịp điệu tấn công của Ali”, trang Screen Rant viết.

Lý Tiểu Long đã học kỹ thuật di chuyển của Muhammad Ali

Theo Screen Rant, Lý Tiểu Long thực sự đã kết hợp bước chân của Ali vào phong cách chiến đấu của chính mình. Ông nhắc đến “đôi chân biết nhảy múa” và kỹ thuật "Ali shuffle", vốn nổi tiếng trong sàn đấu. Khi chiến đấu, Ali liên tục di chuyển chân, khiến đối thủ khó đoán hành động tiếp theo và dùng kỹ thuật này để đánh lừa họ.

Lý Tiểu Long cũng áp dụng cách tiếp cận tương tự với bước chân trong các bộ phim võ thuật của mình.

Vậy "Ali Shuffle" là gì? Theo Evolve MMA , "Ali Shuffle" là một trong năm kỹ thuật quyền anh đặc trưng nhất của Muhammad Ali. Thậm chí, Evolve MMA còn đánh giá rằng Ali Shuffle là “kỹ năng vĩ đại và quan trọng nhất trong kho tàng của Ali", gọi đó là "khả năng di chuyển chân siêu phàm của ông".

"Ali thích di chuyển chân qua lại, tiến tới lùi lại, đồng thời di chuyển ngang và tiến lùi liên tục. Ông sử dụng kỹ năng này thường xuyên và tốc độ di chuyển chân quá nhanh đến mức ông đặt tên cho nó là “Ali Shuffle”, Evolve MMA viết.

Muhammad Ali thể hiện kỹ năng "Ali Shuffle" của mình

Trên hết, "Ali Shuffle" cơ bản là việc Ali sử dụng khả năng di chuyển chân để tạo lợi thế, mang lại cho ông khả năng né tránh gần như hoàn hảo, khiến hầu hết các đối thủ bối rối và luôn phải đoán hướng tấn công của ông.

“Ali có thể di chuyển tới bất cứ vị trí nào trong sàn đấu, nhún nhảy trên mũi chân và dễ dàng “nhảy múa” quanh đối thủ. Hãy lưu ý rằng đây là một võ sĩ hạng nặng. Nhưng cách ông di chuyển trong sàn đấu có thể được ví như một vũ công ba-lê biểu diễn trên sân khấu”, Evolve MMA nhấn mạnh.

“Hãy thử thêm các bước tiến tới và lùi lại, cùng với nhiều chuyển động ngang vào kỹ năng di chuyển chân của bạn. Điều này đòi hỏi hàng giờ tập trung hoàn toàn vào việc cải thiện khả năng di chuyển. Khi bạn đã đủ tự tin để di chuyển quanh sàn đấu, bạn sẽ biến mình thành một võ sĩ hoàn toàn mới ”, Evolve MMA viết.

Lý Tiểu Long gây sốc

Để học kỹ thuật nói trên, Lý Tiểu Long đã đặt một tấm gương lớn để theo dõi chuyển động của Ali trên màn hình. Lý Tiểu Long nghiên cứu kỹ các trận đấu với mục tiêu “hiểu cách Ali suy nghĩ và di chuyển”.

Nhờ vậy, Lý Tiểu Long có thể di chuyển nhẹ nhàng trên đôi chân, liên tục điều chỉnh theo động tác đối thủ để tránh đòn và tấn công khi có cơ hội.

Theo trang JDK.gr, Lý Tiểu Long, khi phát triển Tiệt Quyền Đạo vào năm 1969, đã dần bỏ Vịnh Xuân và các môn võ cổ điển Trung Quốc để chuyển sang chịu ảnh hưởng mạnh từ quyền Anh và đấu kiếm phương Tây. Trong Tiệt Quyền Đạo, tư thế Bai Jong có hai dạng căn bản về cách đặt chân.

Lý Tiểu Long áp dụng động tác chân của đấu kiếm và quyền anh vào Tiệt Quyền Đạo

Dạng thứ nhất là ngón chân trước và vòm bàn chân sau nằm trên cùng một đường thẳng, gọi là đóng. Kiểu này xuất hiện trong giai đoạn đầu phát triển của Tiệt Quyền Đạo, chịu ảnh hưởng từ đấu kiếm phương Tây, giúp tăng khả năng di chuyển và mở rộng tầm với.

Dạng thứ hai là ngón chân trước và gót chân sau nằm trên cùng một đường thẳng, gọi là mở. Đây là kiểu được Lý Tiểu Long áp dụng về sau, khi ông chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ quyền Anh, tạo sự ổn định hơn và cho phép sử dụng hiệu quả mọi kỹ thuật tấn công.

Leo Fong, một trong những người bạn và là học trò của Lý Tiểu Long, đã sáng tạo nên phong cách chiến đấu gọi là Wei Kuen Do.

Chia sẻ trên City on Fire , Leo Fong thừa nhận động tác chân của Lý Tiểu Long rất nhanh nhẹn: “Tôi chỉ đấu tập với Lý Tiểu Long một lần ngắn ngủi ở sân sau nhà anh ấy. Cảm giác như Lý Tiểu Long đang trượt patin – cực kỳ linh hoạt. Lý Tiểu Long rất chú trọng đến việc di chuyển chân. Lý Tiểu Long có thể đứng yên rồi bỗng bật vào, nhảy nhanh, hoặc lao vào rồi rút ra, trái phải đều nhanh chóng”.

Lý Tiểu Long tin rằng võ sĩ nên học hỏi từ nhiều nguồn khác nhau

Leo Fong tỏ ra ấn tượng với tốc độ của Lý Tiểu Long và so sánh ông với võ sĩ quyền anh: “Tốc độ của Lý Tiểu Long đến từ việc không lộ ý đồ và khả năng đánh lừa tinh tế như một võ sĩ quyền Anh. Lý Tiểu Long sẽ làm bạn nghĩ là sắp đánh vào đầu bạn, rồi thực hiện một động tác nhỏ mở đầu, và bùm, cậu ấy đã tấn công rồi. Lý Tiểu Long rất tập trung vào việc rút ngắn khoảng cách và có một tư duy chiến đấu nhất định".

"Lý Tiểu Long đã rèn trí óc cho điều đó. Chẳng hạn, có lần chúng tôi ở một nhà hàng, cậu ấy bảo tôi quan sát một người nào đó, và người đó sẽ dùng đũa gắp thức ăn. Mỗi lần bạn đoán được khi nào người đó làm, bạn thực hiện một động tác, căn thời điểm, hiểu không? Vậy nên Lý Tiểu Long luôn trong trạng thái sẵn sàng, bạn biết không?” , Leo Fong nói tiếp.

Có thể thấy, triết lý võ thuật của Lý Tiểu Long dựa trên ý tưởng rằng võ sĩ không nên bị gò bó trong một phong cách cụ thể. Trong kung fu, Lý Tiểu Long dạy không nên cứng nhắc với các thế và hình thức truyền thống, và tin rằng võ sĩ nên sẵn sàng thích nghi và học hỏi từ nhiều nguồn khác nhau.