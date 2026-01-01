Lý Tiểu Long cả đời chỉ đấu 1 trận chính thức, đánh thắng vẫn day dứt

Lý Tiểu Long được giới võ thuật - không chỉ điện ảnh - công nhận về năng lực. Tuy nhiên, điều thú vị là hầu hết các trận đấu của ông diễn ra không công khai, không chính thức hoặc sau này là các màn biểu diễn trong phim. Lần duy nhất Lý Tiểu Long tham dự một trận đấu võ thuật thể thao chính thức là khi ông còn đi học.

Lý Tiểu Long (Bruce Lee) từng theo học trường La Salle College ở Hong Kong (Trung Quốc). Tại đây, thiếu niên Lý Tiểu Long được biết đến là kẻ ngỗ nghịch, thích gây gổ. Điều này ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc đời của Lý Tiểu Long và cả việc ông theo học Vịnh Xuân Quyền của Diệp Vấn. Thậm chí, đây cũng là nguyên nhân dẫn tới 1 trận đấu boxing của Lý Tiểu Long thời trung học.

Lý Tiểu Long dùng Vịnh Xuân quyền đấu boxing

Khi Lý Tiểu Long tròn 17 tuổi, ông bị tống cổ khỏi trường La Salle do luôn ẩu đả và gây sự. Cha mẹ của Lý Tiểu Long thu xếp để ông chuyển sang học ở trường St Francis Xavier. Lúc này, Lý Tiểu Long gần như không thể cưỡng lại lời đề nghị đối đầu một học sinh trường (King George V) KGV trong một trận quyền Anh được cấp phép.

Theo cuốn sách “Bruce Lee: A Life”, Lý Tiểu Long được Edward, thầy giáo dạy thể dục trong trường, tiến cử dự giải đấu boxing giữa 2 trường St Francis Xavier và KGV, còn được gọi là giải boxing liên trường.

Lý Tiểu Long nhận huy chương sau khi tháng Gary Elms

Cuộc đời của Lý Tiểu Long và Gary Elms giao nhau vào ngày 29/3/1958. Sự kiện này được ghi nhận là trận đấu thể thao chính thức duy nhất của huyền thoại võ thuật Trung Quốc. Tất cả những màn tỷ thí khác của Lý Tiểu Long đều diễn ra trên phim trường hoặc "đánh chui".

Trận đấu được tổ chức trong nhà thi đấu Trường St George’s. Lý Tiểu Long nằm trong đội ba người của Trường St Francis Xavier, còn Elms – khi đó 17 tuổi – đại diện cho KGV, từng vô địch hạng cân của mình ở ba giải đấu trước đó. Kết quả, Lý Tiểu Long thắng tuyệt đối sau ba hiệp – được xác nhận qua các mẩu báo cắt lưu giữ và được gia đình Elms cung cấp cho tờ SCMP .

Ảnh chụp Gary Elms đối đầu với 1 võ sĩ Trung Quốc

Theo tờ SCMP , đó dường như là một trận đấu lộn xộn, khi Lý Tiểu Long chật vật thích nghi các kỹ năng kungfu của mình với luật quyền Anh phương Tây, còn Elms cố gắng chống đỡ một lối tấn công mà có lẽ anh chưa từng đối mặt trước đó. Đây cũng là chiến thắng duy nhất của Trường St Francis Xavier trong tổng cộng 19 trận của chương trình thi đấu hôm ấy.

Cuốn "Bruce Lee: A Life" viết về trận này rằng Lý Tiểu Long dùng các cú đấm ngắn và thẳng của Vịnh Xuân khiến Elms ngã xuống. Tuy nhiên cặp găng boxing khiến Lý Tiểu Long không thể dứt điểm được. Về phần Elms, võ sĩ này kinh ngạc trước tốc độ và kỹ thuật ra đòn của Lý Tiểu Long. Và thế là Lý Tiểu Long nhiều lần đánh gục Elms nhưng võ sĩ này vẫn bật dậy, không hề tỏ ra sợ sệt hay nao núng.

Tờ SCMP viết: “Các bạn học từng mô tả Elms là “một đối thủ cực kỳ cứng rắn”, nhưng anh dường như vẫn không phải là đối thủ xứng tầm với Lý Tiểu Long, người vào thời điểm đó đã đào sâu việc tập luyện Vịnh Xuân quyền”.

Số phận kẻ thua cuộc

Kết quả, Lý Tiểu Long thắng nhờ tính điểm nhưng ông không hài lòng. Thậm chí, Lý Tiểu Long còn nói: “Thật chết tiệt, tớ không thể hạ đo ván tên đó. Hắn ta toàn lùi lại phòng thủ và đòn đấm của tờ không đủ lực vì cặp găng tay mắc dịch này”.

Đây cũng là trận đấu duy nhất được chính thức công nhận và chấm điểm trong sự nghiệp của Lý Tiểu Long. Sau đó, ông chọn tập trung hoàn toàn hơn vào việc rèn luyện võ thuật dưới sự chỉ dạy của các bậc thầy Diệp Vấn và Hoàng Thuần Lương.

Những cuộc ẩu đả đường phố vẫn tiếp diễn với Lý Tiểu Long và khi danh tiếng tăng lên, ông đôi lúc bị nhiều người thách đấu để “lấy số”. Nhưng tất cả các trận đấu này đều diễn ra trong bí mật.

Lý Tiểu Long trở thành ngôi sao của dòng phim võ thuật

Lý Tiểu Long rời nhà thi đấu St George’s với lời thề sẽ mở rộng bộ kỹ năng của mình, bắt đầu một hành trình khám phá dẫn tới việc ông phát triển phong cách Jeet Kune Do (Tiệt Quyền Đạo), đồng thời tìm hiểu đủ loại hình thể thao đối kháng và khuyến khích học trò làm điều tương tự. Triết lý ấy về sau đã truyền cảm hứng cho sự ra đời của võ thuật tổng hợp (MMA).

Trong khi đó, niềm đam mê với các môn đối kháng của Gary Elms rõ ràng cũng ăn sâu trong gia đình ông, khi người anh em họ James Elms sau này trở thành một trong những người sáng lập giải Full Contact Boxing tại Hong Kong (Trung Quốc). Khi phần còn lại của cuộc đời Lý Tiểu Long diễn ra trước công chúng, hành trình của Gary Elms lại đưa ông đi khắp thế giới, từ Australia tới châu Phi, trước khi qua đời tại Vương quốc Anh vào năm 2018, thọ 78 tuổi.

Lý Tiểu Long sáng tạo ra Tiệt Quyền Đạo

“Gary có tồn tại và trận đấu với Lý Tiểu Long thực sự đã diễn ra, nhưng Gary không phải là một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp", chị gái Elms là Lorraine Barclay chia sẻ với SCMP . “ Gary là một con người tuyệt vời: nói năng nhỏ nhẹ, tranh luận giỏi, ham đọc và am hiểu nhiều lĩnh vực; cậu ấy trung thực và chơi rất công bằng. Gary sống khép kín, yêu thiên nhiên. Không có ai mà tôi biết lại nói xấu Gary. Thậm chí, họ còn bảo rằng ước gì có thêm thời gian bên Gary, cậu ấy là một người rất thú vị”.

Theo trang Bloodyelbow , Elms thượng đài vài lần sau khi tốt nghiệp trung học, chủ yếu để thỏa mãn đam mê và giữ thể lực, nhưng ông không bao giờ thực sự theo đuổi quyền Anh một cách nghiêm túc nữa.

Elms có định hướng làm việc ở ngân hàng, nhưng nhanh chóng chán đời sống văn phòng và sang Vương quốc Anh để theo nghề giám định khối lượng xây dựng. Không ngừng tìm kiếm trải nghiệm mới, ông dấn thân vào nhiều lĩnh vực khác nhau, từ chăn nuôi cừu ở Majorca đến khai thác đá opal tại vùng hẻo lánh Coober Pedy của Australia.

Thời gian sống ở Australia giúp Elms mở rộng hiểu biết về thiên nhiên và dược tính của thực vật bản địa. Ông thường một mình thám hiểm rừng bụi, thử thách bản thân trước điều kiện khắc nghiệt.

Elms còn đam mê thiên văn, yêu tự do, coi nhẹ tiền bạc và luật lệ. Nhưng cơn đột quỵ về cuối đời khép lại hành trình phiêu lưu của ông. Elms qua đời ở tại Anh vào năm 2018, mang theo câu chuyện độc nhất về trận đấu lịch sử với Lý Tiểu Long.