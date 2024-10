Lý Tiểu Long bại trận trước diễn viên đóng thế ở Hollywood

Trận đấu giữa Lý Tiểu Long và Gene LeBell, đô vật chuyên nghiệp người Mỹ, người 2 lần vô địch judo quốc gia, xảy ra khi huyền thoại võ thuật phương Đông đóng phim truyền hình "The Green Hornet" (1966-1967). Thời điểm đó, Gene LeBell là diễn viên đóng thế trong bộ phim nói trên.

Lý Tiểu Long thất thủ

Theo cuốn tự truyện “The Godfather of Grappling”, Bruce Lee và Gene LeBell đã đối đầu trên phim trường vì một xích mích. Tờ Screenrant cho biết một số diễn viên diễn đóng thế tức giận vì Lý Tiểu Long tỏ ra thô bạo. Do vậy, diễn viên đóng thế của Hollywood Gene LeBell được yêu cầu dạy cho Lý Tiểu Long một bài học.

“Trên phim trường The Green Hornet, LeBell đã khống chế Lý Tiểu Long bằng kỹ thuật headlock và sau đó, đặt Lý Tiểu Long lên vai của mình. Quá bất ngờ, Lý Tiểu Long không thể thoát ra được. “Bỏ tôi xuống hoặc tôi sẽ giết anh”, Lý Tiểu Long hét lên nhưng vẫn bị LeBell vác đi khắp phim trường” , tờ Screenrant viết.

Lý Tiểu Long và Gene LeBell đã đối đầu trên phim trường

Trong khi đó, Gene LeBell tiết lộ trong cuốn “The Godfather of Grappling” về trận đấu với Lý Tiểu Long. “Lý Tiểu Long bắt đầu phát ra âm thanh ầm ĩ đặc trưng. Tôi nghĩ Lý Tiểu Long đã bị bất ngờ nên không thể chống lại tôi”, Gene LeBell kể.

Gene LeBell cho biết ông đã vác Lý Tiểu Long lên vai bằng kỹ thuật Fireman carry (tư thế vác người bị nạn của lính cứu hoả) và chạy quanh trường quay. Lý Tiểu Long đã hét lên: “Thả tôi xuống hoặc tôi sẽ giết anh”. Tuy nhiên LeBell đáp trả: “Tôi không thể đặt anh xuống hoặc là anh sẽ phải giết tôi”.

Tuy nhiên sau đó LeBell đã thả Lý Tiểu Long ra và nói đùa: “Này, Bruce, đừng giết tôi nha. Chỉ đùa thôi mà”.

Theo trang Bloodyelbow , trận đấu nói trên đã truyền cảm hứng để đạo diễn Quentin Tarantino dựng lên phân cảnh chiến đấu mà nhân vật Cliff Booth đánh bại Lý Tiểu Long trong phim “Once Upon a Time in Hollywood 2019”.

Sau trận thua, Lý Tiểu Long học kỹ thuật grappling

Tờ Screenrant viết rằng Lý Tiểu Long bất ngờ có được thu hoạch đáng kể sau trận đấu với Gene LeBell. “ Mặc dù Lý Tiểu Long rất tức giận vào thời điểm đó, nhưng trận thua này cũng là một bài học cho ông. Những gì LeBell có thể làm khiến Lý Tiểu Long nhận ra rằng mình có thể hưởng lợi từ việc kết hợp kỹ thuật khóa siết vào phong cách chiến đấu Jeet Kune Do (Tiệt Quyền Đạo) của mình. Thêm vào đó, Lý Tiểu Long muốn biết cách phòng thủ hợp lý trước những đòn khóa siết để LeBell không thể tóm mình được nữa” , tờ Screenrant viết.

“ Kết quả là, Lý Tiểu Long đã kết bạn với Gene LeBell. Cả hai bắt đầu tập luyện cùng nhau. Lý Tiểu Long đã dạy LeBell một số kỹ thuật đá của mình, và ngược lại, LeBell đã dạy Lý các bài học về judo và đấu vật. Từ LeBell, Lý Tiểu Long đã học được một số đòn khóa siết. Nhiều năm sau, yếu tố này trong phong cách chiến đấu của Lý Tiểu Long đã được chuyển thể lên màn ảnh rộng. Lý Tiểu Long đã để các nhân vật của mình sử dụng các động tác khóa siết trong các cảnh chiến đấu với Sammo Hung và Bolo Yeung trong phim “Enter the Dragon”, với Chuck Norris trong “The Way of the Dragon” và với Kareem Abdul-Jabbar trong “Game of Death” , tờ Screenrant viết tiếp.

Lý Tiểu Long thực hiện kỹ thuật khóa siết trong phim “Game of Death"

Trong khi đó, trang Aboutbrucelee thừa nhận các đòn khóa siết và vật ảnh hưởng sâu sắc tới Lý Tiểu Long cũng như Tiệt Quyền Đạo, môn võ mà ông sáng lập: “ Sự quan tâm của Lý Tiểu Long đối với grappling không chỉ mang tính lý thuyết. Lý Tiểu Long đã tích cực tập luyện những kỹ thuật này, hiểu rằng một võ sĩ toàn diện nên thoải mái cả khi đánh đứng hay địa chiến. Lý Tiểu Long tin vào khái niệm “hãy như nước”, có nghĩa là thích ứng với bất kỳ tình huống hay đối thủ nào, cho dù trận chiến diễn ra ở khoảng cách xa, hay ở cự ly gần hoặc là địa chiến”.

Lý Tiểu Long và Gene LeBell đã hình thành một tình bạn thân thiết thông qua võ học. Cho tới sau này, Gene LeBell vẫn ca ngợi Lý Tiểu Long khi nhắc tới huyền thoại võ thuật phương Đông: “ Tôi đã dạy Lý Tiểu Long judo, vật và những một số đòn kết liễu mà sau này Lý Tiểu Long đã đưa vào một số bộ phim. Cậu ấy cũng đã chỉ cho tôi hầu hết các kỹ thuật đá và đòn đánh mà cho đến sau này, tôi vẫn sử dụng khi đóng phim. Lý Tiểu Long là một người đàn ông tuyệt vời, một võ sĩ xuất sắc”.