Lý Hoàng Nam và cú rẽ đúng thời điểm

Rời quần vợt đỉnh cao để bước vào một môn thể thao mới, nơi Hoàng Nam có thể định vị mình trên bản đồ thế giới.

Lý Hoàng Nam - Bản lĩnh và khẳng định

Tại Pickleball-PPA Hanoi Cup 2026, Hoàng Nam đánh bại Trương Vinh Hiển 11-5, 11-6 trong một trận chung kết thể hiện rõ bản lĩnh của tay vợt từng chinh chiến đỉnh cao.

Pickleball mang lại cho Hoàng Nam một hệ sinh thái hoàn toàn khác

Cả hai ván đấu đều bắt đầu theo cùng một kịch bản: Hoàng Nam bị dẫn trước (2-5 ở ván 1, 2-5 ở ván 2), nhưng đều lật ngược thế trận bằng chuỗi điểm liên tiếp.

Những cú đánh mạnh, nhanh và đi thấp qua lưới vừa nặng, vừa chính xác cùng khả năng bắn lưới hiệu quả giúp anh kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu.

Đây không chỉ là một chiến thắng. Nó còn là màn "phục thù" sau thất bại gây tranh cãi trước chính Vinh Hiển ở bán kết PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025.

Đáng chú ý hơn, trên đường vào chung kết, Hoàng Nam đã đánh bại số 4 thế giới Christian Alshon, trong khi Vinh Hiển hạ số 2 Federico Staksrud. Việc hai tay vợt Việt Nam gặp nhau ở trận cuối là minh chứng rõ ràng cho sự trỗi dậy của pickleball Việt Nam.

Chức vô địch mang về cho Hoàng Nam 1.000 điểm, nâng tổng điểm của anh lên khoảng 2.100 điểm và giữ vị trí trong top 20 thế giới.

Nhưng nếu nhìn vào bảng xếp hạng, khoảng cách với nhóm top 10 vẫn rất rõ ràng: Christopher Haworth (số 1, 13.600 điểm); Federico Staksrud (số 2, 13.150 điểm); Hunter Johnson (số 3, 12.900 điểm); Christian Alshon (số 4, 9.550 điểm)… Jaume Martinez Vich (số 10, 3.900 điểm). Trong khi đó Lý Hoàng Nam xếp vị trí 17 cùng hạng với Phúc Huỳnh với 2.100 điểm.

Khoảng cách gần gấp đôi với top 10 và gấp 5–6 lần với top 3 cho thấy một thực tế: Hoàng Nam đã bước vào vùng cạnh tranh, nhưng chưa ở "tầng thống trị".

Trong hệ thống PPA, nơi mỗi chức vô địch chỉ mang lại 1.000 điểm, việc san lấp khoảng cách này không thể diễn ra trong một vài giải đấu. Đó là bài toán của sự ổn định dài hạn, không chỉ là bùng nổ nhất thời.

Lý Hoàng Nam: Từ giấc mơ tennis tốn kém đến giới hạn thực tế

Ít ai hiểu rõ giá trị của cú rẽ này hơn chính Hoàng Nam. Trong hơn một thập kỷ, anh là niềm hy vọng lớn nhất của quần vợt Việt Nam. Từng vô địch Wimbledon trẻ nội dung đôi năm 2015, giành 11 danh hiệu ITF và đạt thứ hạng cao nhất 231 ATP (11-2022), Hoàng Nam đã đi gần hết con đường mà quần vợt Việt Nam có thể mở ra.

Hoàng Nam chuyển sang mô hình nơi chuyên môn và kinh tế song hành

Nhưng để tiến xa hơn vào top 100 ATP - là một bài toán gần như bất khả thi nếu thiếu nền tảng tài chính và hệ sinh thái quốc tế đủ mạnh.

Ngay cả khi mỗi năm nhận đầu tư 7 tỉ đồng, thành tích vẫn không đủ để tạo ra sự bền vững về kinh tế. Giấc mơ vẫn còn, nhưng chi phí để theo đuổi nó ngày càng lớn. Và đó là lúc cú rẽ xảy ra.

Không bắt đầu lại từ con số 0, Hoàng Nam mang theo toàn bộ nền tảng quần vợt sang pickleball và lập tức biến nó thành lợi thế. Chỉ sau khoảng một năm thi đấu chuyên nghiệp, Nam đã: vô địch PPA Asia Tour tại Hàng Châu (2025), vô địch PPA Tour Hanoi Cup 2026, vào Top 20 thế giới. Quan trọng hơn, Hoàng Nam không chỉ thắng trên sân.

Pickleball mang lại cho Hoàng Nam một hệ sinh thái hoàn toàn khác: giải đấu dày đặc, tiền thưởng đều đặn, giá trị thương mại tăng mạnh, cơ hội tài trợ, quảng cáo mở rộng. Nam thậm chí còn đầu tư cụm sân pickleball - một bước đi cho thấy tư duy không chỉ của VĐV, mà của một người tham gia thị trường.

Từ một hành trình "tiêu tiền" để nuôi giấc mơ quần vợt, Hoàng Nam chuyển sang mô hình nơi chuyên môn và kinh tế song hành.

Cú rẽ đúng thời nhưng chưa phải điểm đến

Câu chuyện của Lý Hoàng Nam không phải là "bỏ quần vợt để chọn con đường dễ hơn". Đó là một quyết định chiến lược: chọn đúng thời điểm, đúng sân chơi để tối đa hóa giá trị sự nghiệp.

Nhưng khoảng cách với top 10 cũng nhắc nhở rằng hành trình này vẫn đang ở giai đoạn đầu. Top 20 là bước đệm. Top 10 mới là thước đo.

Nếu vượt qua được cột mốc đó, Hoàng Nam sẽ không chỉ là người thành công trong một môn thể thao mới - mà có thể trở thành biểu tượng toàn cầu của pickleball.

Với Hoàng Nam, quần vợt là hành trình đi tìm đỉnh cao. Pickleball là nơi đỉnh cao đang tìm đến anh - nhanh hơn, thực tế hơn và cũng sinh lợi hơn. Một cú rẽ mở ra hai thế giới hoàn toàn khác nhau, từ "giới hạn quần vợt" đến cơ hội toàn cầu ở pickleball



