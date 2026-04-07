Lý Hoàng Nam, Trương Vinh Hiển lọt top 20 bảng xếp hạng PPA thế giới

Tại giải đấu PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 , Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển đã có màn trình diễn ấn tượng khi giành chiến thắng trước những tay vợt top đầu thế giới. Đến ngày 7/4, cả hai tay vợt Việt Nam đã chính thức góp mặt trong top 20 bảng xếp hạng đơn nam của PPA Tour - hệ thống hệ thống giải đấu Pickleball chuyên nghiệp hàng đầu thế giới.

Cụ thể, Lý Hoàng Nam hiện đang xếp hạng thứ 14 thế giới ở nội dung đơn nam với thành tích 3.100 điểm. Thành tích này giúp anh áp sát vị trí thứ 13 của huyền thoại Ben Johns , một trong những biểu tượng lớn nhất của làng pickleball quốc tế. Không dừng lại ở đó, Trương Vinh Hiển cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi đứng ở vị trí thứ 17 với 2.500 điểm.

Thành tích này cho thấy sự chuẩn bị bài bản cùng bản lĩnh thi đấu ấn tượng của các tay vợt Việt Nam khi cạnh tranh sòng phẳng với những tên tuổi hàng đầu đến từ Mỹ và châu Âu.

Ngày 4/4, Lý Hoàng Nam thắng áp đảo Dylan Frazier để vào chung kết PPA Hanoi Cup 2026, chạm trán Trương Vinh Hiển trong trận đấu toàn Việt Nam mang dấu mốc lịch sử. Ở trận bán kết diễn ra trước đó, Trương Vinh Hiển đã tạo nên “cơn địa chấn” khi đánh bại hạt giống số 1 Federico Staksrud nội dung đơn nam với tỷ số 2-1. Đáng chú ý, 2 tay vợt nước ngoài này đều nằm trong top 10 bảng xếp hạng thế giới, với Federico Staksrud đứng vị trí thứ 2.

Chiến thắng của hai tay vợt đã tạo nên trận chung kết giữa các đối thủ Việt Nam. Đây được coi là cột mốc lịch sử của pickleball nước nhà tại một giải đấu tầm cỡ châu lục. Trận chung kết toàn Việt Nam tại PPA Hanoi Cup không chỉ là cuộc cạnh tranh danh hiệu, mà còn là dấu mốc quan trọng cho pickleball nước nhà. Việc hai tay vợt Việt Nam vượt qua hàng loạt đối thủ quốc tế để góp mặt ở trận đấu cuối cùng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và tiềm năng vươn tầm của bộ môn này trên đấu trường quốc tế.