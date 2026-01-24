Lý Hoàng Nam hướng đến mục tiêu lớn tại hệ thống giải PPA 2026

Tối 23/1 tại TP.HCM, Lý Hoàng Nam chính thức ra mắt trong vai trò đội trưởng CLB Pickleball Zorba X.

Đội hình CLB gồm 9 vận động viên chuyên nghiệp: Lý Hoàng Nam, Văn Phương, Trần Trường, Nicholas Khamphilath, Trung Tính, Xuân Đức, Ken Tâm, Sĩ Bội Ngọc và Jolie Lam.

Việc thành lập đội Pro được kỳ vọng sẽ giúp CLB trở thành một trong những đội pickleball tiêu biểu, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của bộ môn này tại Việt Nam trong thời gian tới.

Lý Hoàng Nam đặt nhiều mục tiêu lớn trong năm 2026 cùng pickleball.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Lý Hoàng Nam bày tỏ niềm vinh dự khi được tin tưởng giao trọng trách dẫn dắt đội hình chuyên nghiệp. Tay vợt hàng đầu Việt Nam cho biết mục tiêu lớn nhất của CLB trong năm 2026 là đưa toàn đội tham dự hệ thống giải PPA, từ đó từng bước chinh phục các giải đấu quốc tế và khẳng định vị thế pickleball Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới.

“Đây không chỉ là mục tiêu của cá nhân tôi mà là khát vọng chung của cả tập thể”, Lý Hoàng Nam nhấn mạnh.

CLB Pickleball mà Lý Hoàng Nam vừa đầu quân được thành lập vào dịp Tết năm 2025, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Phạm Gia Chi Bảo và CEO Lý Thùy Chang, với định hướng xây dựng một cộng đồng pickleball gắn kết, văn minh và phát triển bền vững.

Chỉ sau một năm hoạt động, CLB đã quy tụ 41 thành viên chính thức, tham gia và tổ chức nhiều giải đấu lớn trên toàn quốc.