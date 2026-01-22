Lý Đức thức trắng đêm, day dứt vì tấm thẻ đỏ

Phạm Lý Đức đã phải trải qua những giâu phút nặng nề nhất trong sự nghiệp trẻ của mình. Tấm thẻ đỏ trực tiếp trong trận bán kết với U23 Trung Quốc sau một tình huống hành động bột phát đã tước đi cơ hội thi đấu của anh ở trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc tại U23 châu Á.

Chia sẻ với fanpage Target Man, Lý Đức thừa nhận anh đã thức trắng đêm sau trận đấu bán kết của U23 Việt Nam hôm 20/1. Đức tâm sự, vào phòng thay đồ tiếng giày lộp cộp của đồng đội trên hành lang đá hoa cương như gõ trực tiếp vào lòng của chàng trung vệ trẻ. Anh sợ phải đối diện với những ánh mắt mệt mỏi của anh em, sợ cảm giác mình chính là "tội đồ" khiến giấc mơ chung kết tan vỡ.

Trở về khách sạn, dù cơ thể rệu rã, nhưng tâm trí anh không thể nghỉ ngơi. Đêm đó, Đức vừa tự trách mình, vừa nén đau thương để chăm sóc cho người bạn cùng phòng Nguyễn Hiểu Minh – trung vệ vừa gặp chấn thương dây chằng nghiêm trọng. Một căn phòng, hai nỗi đau: một về thể xác, một về tinh thần.

Lý Đức lên tiếng xin lỗi trước đó (Ảnh: FBNV)

Bài học đắt giá cho sự trưởng thành

Trên sân tập một ngày sau trận thua, người ta không còn thấy một Lý Đức "tưng tửng", hay pha trò thường ngày. Dưới cái nắng của sân tập, gương mặt trung vệ quê Tây Ninh đượm buồn, ánh mắt xa xăm đầy trăn trở. Dù thủ môn Trung Kiên đã cố gắng trêu chọc để kéo lại không khí vui vẻ, nhưng Đức chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.

Buổi tập ngày 22/1 của U23 Việt Nam, Lý Đức chưa nguôi nỗ buồn (Ảnh: Target Man)

Tấm thẻ đỏ không chỉ khiến anh vắng mặt trong trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc, mà còn tạo nên một đoạn kết dang dở cho giải đấu trẻ cuối cùng trong sự nghiệp của mình.

Bóng đá luôn khắc nghiệt, và những sai lầm ở tuổi trẻ thường để lại những vết sẹo khó quên. Tuy nhiên, thái độ tự trọng và sự dằn vặt của Phạm Lý Đức cho thấy bản lĩnh của một cầu thủ biết nhận trách nhiệm. Người hâm mộ kỳ vọng rằng, sau đêm trắng tại Saudi Arabia, Lý Đức sẽ đứng dậy mạnh mẽ hơn, biến sự hối lỗi thành động lực để trưởng thành trong màu áo đội tuyển quốc gia tương lai.