Lý do tiền vệ Việt kiều khó cạnh tranh vị trí ở U22 Việt Nam

Theo tìm hiểu của Báo Điện tử VTC News, ban huấn luyện U22 Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm đội hình, sắp xếp nhân sự sao cho phù hợp với năng lực của từng cá nhân. Trong đó, trường hợp của Andrej Nguyễn An Khánh được cân nhắc nhiều nhất.

Được đào tạo bài bản tại châu Âu, Nguyễn An Khánh sở hữu bộ kĩ năng cơ bản tốt. Anh vốn dĩ là một tiền vệ trung tâm và có thể chơi như tiền vệ tấn công. Tuy nhiên, việc U22 Việt Nam đá sơ đồ chiến thuật 3-4-3 buộc các tiền vệ trung tâm phải giàu thể lực nhằm quán xuyến tuyến giữa. Sức mạnh, sức bền chính là điểm yếu của An Khánh.

Andrej Nguyễn An Khánh cần chứng minh năng lực.

Do đó, ban huấn luyện muốn thử nghiệm Andrej An Khánh như một cầu thủ tấn công thuần túy hơn, cởi bỏ anh khỏi áp lực phải hỗ trợ phòng ngự. Cầu thủ này phải nỗ lực thể hiện bản thân nhằm đảm bảo một suất đá chính, hoặc trụ lại để dự SEA Games 33. Vị trí tiền đạo, tiền vệ lệch trái có thể giúp An Khánh phát huy khả năng.

An Khánh khoác áo Trinec ở giải hạng 3 của Cộng hòa Czech. Cầu thủ này từng được triệu tập lên U23 Việt Nam thời huấn luyện viên Philippe Troussier năm 2023.

Andrej Nguyễn An Khánh sinh ngày 15/3/2005 tại Trinec, Cộng hòa Séc, trong gia đình có bố và mẹ đều là người Việt Nam. Bố Nguyễn An Khánh là ông Nguyễn Đức Hỷ, người Đô Lương, Nghệ An. Còn mẹ là Phan Thị Thanh Tân, quê Hà Nội. Gia đình ông Hỷ, bà Tân di cư sang châu Âu từ những năm 1990 của thế kỷ trước.

Anh được HLV Troussier đích thân giới thiệu về nước từ năm 2023. Tuy nhiên, ở tuổi 18, không dễ để anh có thể vượt trội so với các đồng nghiệp giàu kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp. Lần này, An Khánh được kỳ vọng sẽ giúp U22 Việt Nam có thành tích tốt và hướng tới SEA Games 33.

U22 Việt Nam sẽ bước vào 3 trận đấu gặp Hàn Quốc, Trung Quốc và Uzbekisan ở CFA Team China 2025.