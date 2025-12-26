Lý do Nguyễn Đình Bắc không tham dự Gala trao Giải thưởng QBV Việt Nam 2025

Trải qua một năm thi đấu thành công trong màu áo Công an Hà Nội, đội tuyển U22 và U23 Việt Nam, Nguyễn Đình Bắc được đề cử vào danh sách ứng viên đua tranh danh hiệu của Giải thưởng QBV Việt Nam 2025 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức.

Đình Bắc và HLV Kim Sang-sik

Cầu thủ 22 tuổi gốc Nghệ An lọt vào danh sách rút gọn ứng viên của hai hạng mục giải thưởng: QBV nam Việt Nam 2025 và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2025. Đây là những danh hiệu cá nhân cao quý, tôn vinh sự cống hiến của cầu thủ Việt Nam trong một năm thi đấu thành công.

Gala trao Giải thưởng QBV Việt Nam năm 2025 sẽ diễn ra vào tối 26-12 tại Nhà hát Bến Thành (TP HCM). Tuy nhiên, vì phải lên đường sang Qatar tập huấn cùng tuyển U23 Việt Nam, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra đầu tháng 1-2026, Nguyễn Đình Bắc không thể tham dự Gala trao Giải thưởng QBV Việt Nam kỳ này.

Đình Bắc tỏa sáng ở SEA Games 33

Ở hạng mục QBV nam Việt Nam 2025, Đình Bắc và Trung Kiên sẽ đua tranh danh hiệu cùng các đàn anh Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải. Khó đoán tân chủ nhân QBV Việt Nam 2025 nhưng Đình Bắc là ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu chọn danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm.