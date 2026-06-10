Lý do Mỹ trục xuất trọng tài số 1 châu Phi khỏi World Cup 2026

Trọng tài Omar Artan bị nghi ngờ có liên quan đến các phần tử khủng bố, do đó bị Mỹ trục xuất ngay sau khi đáp chuyến bay xuống Miami.

Theo ESPN , một quan chức Mỹ tiết lộ trọng tài người Somalia, Omar Artan bị nghi ngờ có mối liên hệ với các thành viên tổ chức khủng bố. Trọng tài số 1 châu Phi đã được Đại sứ quán Mỹ tại Kenya cấp thị thực hợp lệ vào tuần trước. Tuy nhiên, khi bay tới Mỹ, ông Artan bị trục xuất ngay lập tức.

Giám đốc Lực lượng Đặc nhiệm FIFA của Nhà Trắng, ông Andrew Giuliani, khẳng định họ có lý do chính đáng và không thể chối cãi để đưa ra quyết định trục xuất trọng tài Artan.

Theo những thông tin mới nhất được tiết lộ, lực lượng Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đã giam giữ và thẩm vấn Artan suốt 11 giờ đồng hồ tại sân bay. Các nhân viên an ninh liên tục chất vấn ông về mục đích đến Mỹ, quan điểm chính trị tại quê nhà và các thông tin liên quan đến tổ chức phiến quân Al-Shabab.

Artan nỗ lực xuất trình toàn bộ giấy tờ xác nhận từ FIFA cùng hình ảnh chứng minh sự nghiệp cầm còi, song giới chức Mỹ vẫn đưa ông vào phòng giam tạm thời trước khi trục xuất lên chuyến bay trở lại Istanbul.

Artan đã lên tiếng trước truyền thông, cho rằng quốc tịch Somalia chính là nguyên nhân khiến ông bị Mỹ trục xuất, bất chấp việc sở hữu đầy đủ giấy tờ hợp lệ. Ông vốn được vinh danh là trọng tài nam xuất sắc nhất châu Phi năm 2025 và dự kiến đi vào lịch sử với tư cách người Somalia đầu tiên điều hành một kỳ World Cup.

Hiện tại, Bộ Thanh niên và Thể thao Somalia đang khẩn trương làm việc với Đại sứ quán Mỹ nhằm tìm hướng giải quyết trước khi World Cup 2026 khởi tranh.

FIFA bất ngờ và sốc khi trọng tài Artan không thể nhập cảnh vào Mỹ. Tuy nhiên, cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới khẳng định họ không có quyền can thiệp vào chuyện Mỹ đồng ý hay từ chối cho công dân nước khác nhập cảnh. FIFA chỉ nhận thông báo từ Mỹ là trọng tài Artan không đủ điều kiện nhập cảnh để làm nhiệm vụ ở World Cup 2026.

Sự cố này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang áp dụng chính sách hạn chế đi lại cứng rắn nhắm vào gần 40 quốc gia, trong đó có Somalia. Điều này đang thổi bùng lo ngại rằng người hâm mộ, cầu thủ và quan chức từ các quốc gia châu Phi tiếp tục vấp rào cản an ninh nhập cảnh, dù họ nắm trong tay thị thực hợp lệ.