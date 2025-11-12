Lý do mấu chốt giúp U22 Việt Nam dễ đánh bại Trung Quốc ngay tại Tứ Xuyên

U22 Trung Quốc và U22 Việt Nam sẽ chạm trán ở lượt trận mở màn giải tứ hùng Panda Cup 2025 vào tối nay (12/11). Trước thềm giải đấu, HLV Antonio Puche bên phía U22 Trung Quốc đã dành lời tán dương cho các đối thủ trong đó có U22 Việt Nam. Nhà cầm quân này cho rằng U22 Việt Nam chính là đội bóng hàng đầu châu lục, sở hữu trình độ xuất sắc.

"Chào mừng tất cả mọi người đến Trung Quốc tham dự giải đấu này. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho vòng chung kết U23 châu Á. Cả ba đối thủ của chúng tôi đều là những đội bóng xuất sắc. Ví dụ như Việt Nam; những kết quả gần đây đã phản ánh đúng vị thế và trình độ của họ tại bóng đá châu Á. Uzbekistan và Hàn Quốc là những cường quốc bóng đá ở châu Á. Xét trên tất cả những yếu tố này, giải đấu này đặt ra những yêu cầu rất cao cho đội tuyển của chúng tôi."

Đặc biệt, khi thảo luận về công tác chuẩn bị của U22 Trung Quốc, HLV Antonio Puche tiết lộ thông tin rất quan trọng, đó là ngôi sao sáng nhất của đội chủ nhà, Wang Yudong đã bất đắc dĩ phải chia tay đội vì chấn thương.

Ngoài ra, ngôi sao hàng thủ Peng Xiao, trung vệ của Shandong Taishan FC, hiện đang tham gia Đại hội Thể thao Toàn quốc tại Thâm Quyến, cũng đã bị chấn thương nghiêm trọng và không thể khoác áo U22 Trung Quốc dự Panda Cup.

U22 Trung Quốc vắng quá nhiều trụ cột khi tiếp U22 Việt Nam.

Không chỉ Wang Yudong và Peng Xiao, U22 Trung Quốc còn vắng hàng chục ngôi sao trụ cột khác ở trận gặp U22 Việt Nam do nhóm này bận dự Đại hội Thể thao toàn quốc. HLV Antonio Puche đã xác nhận thông tin này với vẻ đầy quan ngại:

“Về Đại hội Thể thao Toàn quốc, chúng tôi nhận được một số tin không vui: bốn cầu thủ bị chấn thương. Nhiều cầu thủ vẫn chưa đến và sẽ chỉ tập trung sau các trận đấu vào ngày 13. Chấn thương của Peng Xiao đặc biệt đáng lo ngại. Wang Yudong cũng đã nói chuyện với tôi; cậu ấy đang mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần.

Qua các cuộc phỏng vấn trước đây với giới truyền thông, tôi đã truyền đạt một thông điệp rằng các cầu thủ trẻ cần được quan tâm và chăm sóc nhiều hơn, nếu không họ sẽ trở nên cực kỳ mệt mỏi và thậm chí suy sụp. Vì vậy, chúng tôi quyết định để cậu ấy trở lại nghỉ ngơi. Trách nhiệm của tôi với tư cách là một huấn luyện viên là chăm sóc và hỗ trợ họ."

Trước mắt, ngoài Wang Yudong và Peng Xiao, 10 cầu thủ khác đã được xác nhận không thể gặp U22 Việt Nam gồm Kuai Jiwen, Li Xinxiang, Liu Chengyu, Yang Haoyu, Zhang Aihui, Yang Xi, Mao Weijie, Zhu Pengyu, Yimulan Maimaiti và Chen Zeshi. Những cầu thủ này chỉ có thể hội quân sớm nhất là vào ngày mai.

Trái với U22 Trung Quốc, U22 Việt Nam dự kiến sẽ ra sân với lực lượng mạnh nhất vào tối nay. Sự khác biệt rất lớn về lực lượng sẽ là yếu tố mang tính mấu chốt để U22 Việt Nam hướng tới một chiến thắng ngay tại Thành Đô.

Ở lượt đối đầu gần nhất tại Diêm Thành hồi tháng Ba vừa qua, U22 Việt Nam cầm hoà U22 Trung Quốc 0-0. Nhiều khả năng ở trận tái ngộ tối nay, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh sẽ làm được điều tốt hơn, đó là vượt qua đội chủ nhà ngay tại Thành Đô.