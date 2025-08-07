Lý do Man.United đánh bại Newcastle để có Sesko

Benjamin Sesko chỉ muốn gia nhập Man.United dù CLB chủ quản RB Leipzig chấp nhận Newcastle.

Truyền thông đưa tin vào thứ Tư, Sesko đã đưa ra quyết định chọn giữa Man.United và Newcastle sau khi RB Leipzig chấp nhận lời đề nghị chuyển nhượng 74 triệu bảng của cả 2 đội. Các báo cáo ở Đức cho biết Man.United là đội đầu tiên đáp ứng mức giá đề suất, trước khi Newcastle cũng đã chấp nhận. Thậm chí Newcastle đưa ra phương án chi trả 72 triệu bảng ban đầu, cộng với 2 triệu bảng phụ phí - tốt hơn nhiều so với 65 triệu bảng cộng thêm 9 triệu bảng phụ phí của Man.United.

Theo The Athletic, lời đề nghị của Newcastle đã được RB Leipzig chấp thuận, nhưng vấn đề nảy sinh là Sesko chỉ muốn ký hợp đồng với Man.United. Tất nhiên, diễn biến này yêu cầu Quỷ đỏ cần phải đàm phán thêm với RB Leipzig về phương thức thanh toán. Nhưng các lãnh đạo sân Old Trafford cho rằng họ hiện đã vượt lên trước Newcastle trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo ngôi sao người Slovenia này.

Khi nỗ lực chiêu mộ Sesko thành công, sẽ nâng tổng chi tiêu mùa hè của Quỷ đỏ cho bộ 3 tấn công mới lên hơn 200 triệu bảng. Đội bóng của HLV Ruben Amorim trước đó đã ký hợp đồng với Matheus Cunha từ Wolves với giá 62,5 triệu bảng vào tháng 6, và hoàn tất thương vụ trị giá 71 triệu bảng cho Bryan Mbeumo của Brentford vào tháng trước. Nhưng nguồn tin từ ESPN cho biết, tình hình tài chính của Quỷ đỏ vẫn khá ổn.

HLV Ruben Amorim trước đó đã đón các tiền đạo Matheus Cunha (phải) và Bryan Mbeumo.

Việc tiền đạo Marcus Rashford chuyển đến Barcelona theo dạng cho mượn - tiết kiệm hơn 12 triệu bảng tiền lương - đã tạo ra một số khoản dự phòng. Tiền mặt cũng đã được huy động thông qua một số điều khoản trong các thương vụ khác - khoảng 20,7 triệu bảng đã được thu về thông qua việc bán các cựu cầu thủ Anthony Elanga, Alvaro Fernadez và Maxi Oyedele, cùng khoản tiền phạt 5 triệu bảng mà Chelsea trả để hủy thỏa thuận ký hợp đồng vĩnh viễn với Jadon Sancho. Điều đó, cùng với các khoản thanh toán có cấu trúc được đàm phán trong các thỏa thuận cho Cunha và Mbeumo, đã mang lại cho Quỷ đỏ sự linh hoạt.

The Sun được biết thêm, HLV Amorim cũng sẵn sàng để tiền đạo Rasmus Hojlund rời CLB để nhường chỗ cho Sesko, ngay cả khi Man.United chỉ nhận được mức phí chuyển nhượng 30 triệu bảng - chưa bằng một nửa con số 72 triệu bảng chi ra cho cầu thủ người Đan Mạch vào mùa hè năm 2023.

Man.United đã kết thúc chuyến du đấu mùa hè tại Mỹ với thành tích bất bại - hòa Everton 2-2 sau các chiến thắng trước West Ham và Bournemouth - để giành chức vô địch giải đấu giao hữu “mùa hè Ngoại hạng Anh” thường niên. HLV Amorim và các học trò đã trở lại Anh và sẽ có thêm một trận giao hữu với Fiorentina tại Old Trafford, trước khi khởi đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2025-26 tiếp đón Arsenal vào ngày 17-8.