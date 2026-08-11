Lý do khiến Malaysia dễ "ôm hận" trước tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup

Tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đang nắm cơ hội rất lớn để một lần nữa đánh bại tuyển Malaysia, mở ra cơ hội bảo vệ ngôi vương AFF Cup.

Malaysia có đủ sức cản bước tuyển Việt Nam?

Malaysia chắc chắn không phải đối thủ mà tuyển Việt Nam có thể xem nhẹ. Họ đã tiến vào bán kết nhờ chuỗi phong độ tương đối ấn tượng.. Với một đội bóng sở hữu thể lực tốt, tốc độ và khả năng chơi trực diện, Malaysia hoàn toàn có thể gây ra những khó khăn nhất định cho tuyển Việt Nam.

Nhưng câu hỏi đáng chú ý lúc này không còn đơn giản là Malaysia mạnh đến đâu, mà là họ có đủ sức ngăn Việt Nam tiến vào chung kết hay không?

Tuyển Việt Nam bước vào vòng bán kết với tâm thế của một nhà đương kim vô địch. Quan trọng hơn, đội bóng áo đỏ đang cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong cách tiếp cận những trận đấu lớn. Việt Nam không còn quá phụ thuộc vào một cá nhân, cũng không nhất thiết phải kiểm soát bóng vượt trội mới có thể tạo ra khác biệt.

Chiến thắng thuyết phục trước Indonesia là minh chứng rõ nhất. Indonesia từng được xem là một trong những đối thủ khó chịu nhất của Việt Nam tại khu vực. Họ có sức trẻ, tốc độ, khả năng pressing và đặc biệt là sự tự tin sau những bước tiến đáng kể trong vài năm qua. Thế nhưng khi hai đội thực sự đối đầu, tuyển Việt Nam lại khiến Indonesia trở nên yếu đuối và bế tắc.

Xuân Son và các đồng đội đang nắm cơ hội lớn để một lần nữa đánh bại tuyển Malaysia.

Điều đáng nói nằm ở cách Việt Nam giành chiến thắng.Đó không phải là một trận đấu mà thầy trò HLV Kim Sang-sik phải sống dựa vào may mắn hay chờ đợi khoảnh khắc lóe sáng của một ngôi sao. Việt Nam chơi chủ động, phòng ngự có tổ chức và đặc biệt nguy hiểm khi chuyển trạng thái. Những bàn thắng đến từ chính khả năng khai thác khoảng trống và sự chính xác trong các tình huống tấn công.

Đó là thứ Malaysia cần phải đặc biệt cảnh giác. Bởi nếu Malaysia chủ động đẩy cao đội hình trên sân nhà để tìm lợi thế, họ sẽ trao cho tuyển Việt Nam những khoảng trống mà đội bóng của HLV Kim Sang-sik rất thích khai thác. Ngược lại, nếu Malaysia chơi thận trọng, họ lại phải đối mặt với một bài toán khác: làm thế nào để ngăn Việt Nam kiểm soát thế trận và kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội?

Nói cách khác, Malaysia có thể không sở hữu nhiều lựa chọn thực sự an toàn trước Việt Nam. Nên nhớ, tuyển Việt Nam sở hữu rất nhiều nhân tố có thể tạo ra sự khác biệt, với những bàn thắng. Hiện sau vòng bảng, tuyển Việt Nam có tới 6 cầu thủ khác nhau đã ghi bàn, trong đó riêng Đình Bắc đã đóng góp tới 5 pha lập công (bên cạnh Xuân Son, Hoàng Hên, Quang Hải, Văn Vĩ, Hai Long).

Tuyển Việt Nam đang có thứ Malaysia khó sở hữu

Điều quan trọng nhất đối với tuyển Việt Nam lúc này không hẳn là chất lượng từng vị trí, mà là bản lĩnh của một đội bóng đã biết cách chiến thắng ở những trận đấu có sức nặng.

Một giải đấu như AFF Cup luôn có sự khác biệt rất lớn giữa vòng bảng và vòng knock-out. Ở vòng bảng, một đội bóng có thể sửa sai. Một trận hòa chưa chắc là thảm họa, một thất bại đôi khi vẫn còn cơ hội cứu vãn. Nhưng bán kết là câu chuyện hoàn toàn khác. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung có thể khiến mọi nỗ lực trước đó trở nên vô nghĩa.

Tuyển Việt Nam đã có kinh nghiệm với việc phải đương đầu với khó khăn. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik hiểu rằng bán kết chưa phải lúc để phô diễn tất cả những gì mình có. Điều quan trọng hơn là biết khi nào cần tăng tốc, khi nào cần giảm nhịp và khi nào phải chấp nhận một kết quả vừa đủ có lợi cho cuộc đối đầu kéo dài 180 phút.

Tuyển Việt Nam đang là một tập thể rất khó bị đánh bại.

Đặc biệt, tuyển Việt Nam được chơi trận lượt về trên sân nhà. Đó có thể là lợi thế rất lớn. Malaysia sẽ có sự cổ vũ của khán giả nhà ở lượt đi và chắc chắn muốn tạo ra một kết quả đủ tốt trước khi hành quân đến Mỹ Đình. Nhưng chính điều đó cũng tạo ra áp lực cho đội chủ nhà. Họ không chỉ phải chơi tốt, mà còn phải tìm cách tạo ra lợi thế trước tuyển Việt Nam vốn nắm cơ hội sửa chữa mọi vấn đề ở trận lượt về.

Nếu tuyển Việt Nam rời Malaysia với một kết quả thuận lợi, cán cân sẽ lập tức nghiêng hẳn về phía thầy trò HLV Kim Sang-sik. Có thể, tuyển Việt Nam không cần phải quá vội vàng trong trận lượt đi. Một trận hòa có bàn thắng, thậm chí một thất bại với cách biệt tối thiểu nhưng vẫn giữ được thế trận và khả năng lật ngược tình thế, đều có thể được xem là kết quả chấp nhận được.

Bởi cuộc chiến thực sự chỉ kết thúc sau 180 phút. Tuyển Malaysia có thể sở hữu những cầu thủ giàu sức mạnh và khát vọng tạo bất ngờ. Nhưng tuyển Việt Nam có thứ quan trọng hơn ở những trận đấu như thế này: kinh nghiệm của một nhà vô địch và sự tự tin được tạo nên từ những màn trình diễn thuyết phục.

Sau Indonesia, Malaysia đang đứng trước một thử thách tương tự. Họ là đội bóng tiếp theo muốn ngăn Việt Nam tiến đến chức vô địch, nhưng cũng có thể trở thành “nạn nhân” tiếp theo của một tuyển Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Muốn tránh kịch bản đó, Malaysia sẽ phải làm được điều mà Indonesia đã không thể làm: tìm ra cách khiến tuyển Việt Nam phải chơi theo cách của họ. Còn nếu không, trận bán kết có thể trở thành một lời khẳng định khác cho tham vọng của nhà đương kim vô địch: Tuyển Việt Nam không chỉ đang bảo vệ danh hiệu, mà còn đang cho thấy họ muốn bảo vệ nó bằng màn thể hiện thuyết phục nhất.