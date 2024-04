Lý do giúp tuyển Việt Nam có thể nắm lợi thế để tăng cơ hội dự World Cup

Tại giải futsal châu Á 2024 chuẩn bị khởi tranh, tuyển futsal Việt Nam nằm bảng A cùng chủ nhà Thái Lan, Trung Quốc và Myanmar. Xét tương quan sức mạnh, ngoài Thái Lan được đánh giá cao nhất bảng thì tuyển Trung Quốc và Myanmar khả năng cao đều không phải là đối thủ của tuyển futsal Việt Nam.

Khác với bóng đá 11 người thì với môn futsal, tuyển Trung Quốc chỉ xếp hạng 84 thế giới, kém xa hạng 39 của Việt Nam. Trong khi đó, Myanmar (hạng 78) cũng bị đánh giá có trình độ thấp hơn hẳn so với Châu Đoàn Phát và các đồng đội.

Bản thân HLV trưởng tuyển Thái Lan Miguel Rodrigo cũng như nhiều phương tiện truyền thông xứ Chùa Vàng cũng xác định rằng ở vòng bảng, tuyển futsal Việt Nam sẽ là đối thủ chính, có khả năng cạnh tranh ngôi đầu bảng với đội chủ nhà.

So với bóng đá 11 người thì với môn futsal, những "cơn địa chấn" về cơ bản cũng ít xảy ra hơn. Nếu không có những cú sốc ở xứ Chùa Vàng, tuyển Thái Lan và Việt Nam khả năng cao sẽ là 2 đội vượt qua vòng bảng để tiến vào tứ kết.

Tuyển futsal Việt Nam được đánh giá cao ở khả vào tứ kết giải châu Á.

Trong trường hợp vào tứ kết, theo phân nhánh của AFC thì tuyển Việt Nam có thể giành lợi thế nhất định khi gặp đội nhất hoặc nhì bảng B (1 trong 4 đội Uzbekistan, Saudi Arabia, Iraq, Australia). Về cơ bản, tất cả các đội ở bảng B đều bị đánh giá thấp hơn so với 2 "ông kẹ châu Á" nằm tại hai bảng còn lại gồm Nhật Bản (hạng 11 thế giới, nằm bảng C) và Iran (hạng 7 thế giới, bảng D).

Với trình độ vượt trội, Nhật Bản và Iran khả năng rất cao sẽ tiến vào tứ kết nhưng theo phân nhánh, tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ tránh được 2 đối thủ này nếu đi tiếp. Ngoài ra, tuyển Việt Nam cũng tránh được những đối thủ tiềm tàng, tương đối mạnh ở 2 bảng C và D gồm Tajikistan (hạng 53 thế giới) hay Kuwait (hạng 46).

Còn riêng với bảng B, Uzbekistan mạnh hơn so với Saudi Arabia, Iraq và Australia. Tất nhiên, Uzbekistan vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút so với tuyển Việt Nam nhưng nếu phải gặp đối thủ này ở tứ kết, thầy trò HLV Diego Giustozzi khả năng vẫn sẽ "dễ thở" hơn so với việc phải gặp Iran hay Nhật Bản.

Nếu vào tứ kết, tuyển futsal Việt Nam chắc chắn sẽ né được những "ông kẹ" như Iran hay Nhật Bản.

Hiện tại, Hồ Văn Ý cùng các đồng đội vẫn đang tích cực chuẩn bị cho giải châu Á. Toàn đội còn 1 trận giao hữu nữa gặp Malaysia vào ngày mai (8/4) trước khi lên đường sang Thái Lan. Tất nhiên, toàn đội vẫn cần thi đấu đúng sức, cố gắng từng trận một để đoạt tấm vé vào tứ kết trước khi nghĩ tới mục tiêu lớn hơn đó là tiến vào bán kết, đồng nghĩa với tấm vé dự World Cup Futsal 2024.

Trong quá khứ, tuyển futsal Việt Nam từng 2 lần dự World Cup và đều vượt qua vòng bảng. Hy vọng lần này, toàn đội sẽ thi đấu tốt ở giải châu Á, lọt vào bán kết để chinh phục thành tích lần thứ ba được dự ngày hội lớn nhất của futsal thế giới.