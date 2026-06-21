Lý do cầu thủ che miệng khi tranh cãi bị thẻ đỏ và đuổi khỏi sân ở World Cup còn trọng tài che miệng làm vậy thì không sao?

Dân mạng đặt dấu hỏi lớn khi trọng tài World Cup có thể che miệng khi nói chuyện, còn cầu thủ che miệng lúc tranh cãi lại bị đuổi khỏi sân.

Việc áp dụng "Luật Vini Jr." lần đầu tiên tại World Cup 2026 vẫn đang gây tranh cãi, một ngày sau khi tiền vệ Miguel Almirón của Paraguay bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Cầu thủ Paraguay nhận thẻ đỏ vì dùng tay che miệng trong lúc trao đổi và khiêu khích một cầu thủ đối phương. Đây là lần đầu tiên một cầu thủ bị đuổi khỏi sân do áp dụng quy định mới của FIFA.

Cầu thủ Paraguay nhận thẻ đỏ vì dùng tay che miệng trong lúc khiêu khích đối thủ

Tuy nhiên, sau trận đấu, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video cho thấy trọng tài Ivan Barton cũng dùng tay che miệng khi nói chuyện với các thành viên tuyển Paraguay. Những hình ảnh này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu chính vị trọng tài có vi phạm quy định mà ông vừa áp dụng với Almirón hay không.

Theo tờ Ge của Brazil, FIFA không cho rằng Ivan Barton đã làm điều gì sai trái. Thời điểm đó, vị trọng tài người El Salvador đang giải thích quyết định của mình với ban huấn luyện và các thành viên tuyển Paraguay bằng tiếng Tây Ban Nha. FIFA xác nhận ông chỉ đang trao đổi về tình huống trên sân chứ không hề có hành vi vi phạm luật.

Ngoài ra, FIFA cũng nhấn mạnh rằng quy định mới không cấm tuyệt đối việc che miệng khi nói chuyện.

Trọng tài che miệng khi giải thích cho các cầu thủ Paraguay gây chú ý

"Luật Vini Jr." thực chất là gì?

Quy định này được ban hành sau vụ việc xảy ra tại Champions League hồi đầu năm, khi Vinicius Jr. cáo buộc cầu thủ Argentina Gianluca Prestianni đã có những lời lẽ xúc phạm mình trong lúc dùng tay che miệng để tránh bị đọc khẩu hình.

Theo FIFA, thẻ đỏ sẽ được áp dụng nếu hành động che miệng xuất hiện trong các cuộc trao đổi mang tính khiêu khích, xúc phạm hoặc thiếu tôn trọng đối thủ. Điều đó cũng lý giải vì sao Lionel Messi không bị xử phạt trong trận Argentina gặp Algeria dù nhiều lần che miệng khi nói chuyện với các cầu thủ đối phương.

Theo FIFA, những cuộc trao đổi của Messi chỉ là "cuộc trò chuyện thân thiện", không mang tính công kích hay xúc phạm.

Almirón trở thành "nạn nhân" đầu tiên của luật mới

Trong trận đấu giữa Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ, trọng tài Ivan Barton ban đầu không rút thẻ đỏ ngay lập tức. Sau khi nhận tín hiệu từ VAR và trực tiếp xem lại tình huống trên màn hình, ông quyết định truất quyền thi đấu Miguel Almirón.

Ngôi sao Paraguay trở thành cầu thủ đầu tiên tại World Cup 2026 nhận thẻ đỏ vì vi phạm quy định mới liên quan đến hành vi che miệng khi tranh cãi trên sân. Án phạt khiến Almirón chắc chắn vắng mặt trong trận đấu quyết định với Australia vào ngày 25/6 trên sân San Francisco.

Hiện Paraguay đang đứng thứ ba bảng D với 3 điểm, bằng Australia. Mỹ đã chính thức giành vé đi tiếp, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ không còn cơ hội vượt qua vòng bảng.