Lý do bóng đá nam Hàn Quốc mặn mà với huy chương vàng ASIAD

Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 sẽ khởi tranh vào tuần tới tại Nhật Bản và người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc đang chờ xem liệu giải đấu này sẽ là sự lặp lại của kịch bản tồi tệ tại Bắc Mỹ vào mùa hè hay sẽ mang lại kết quả khả quan hơn.

Các tuyển thủ Hàn Quốc trước buổi tập tại Korea Football Park ngày 1-9. Ảnh: Yonhap

Một bài viết trên tờ Korea Times nhấn mạnh, bóng đá Hàn Quốc đang rất cần một tin vui ở ASIAD 20 sau kỳ World Cup 2026 thảm hại. Đối với các nam tuyển thủ Hàn Quốc, giải đấu châu Á này có tầm quan trọng chỉ đứng sau World Cup.

Đây là sự kiện thể thao đa môn có quy mô lớn thứ 2 sau Olympic và mang lại cho các cầu thủ một đặc quyền tương tự: thành công tại giải có thể giúp họ được miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Hàn Quốc. Nếu giành bất kỳ huy chương nào tại Olympic hoặc huy chương vàng tại ASIAD, cầu thủ sẽ được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự kéo dài từ 18 đến 21 tháng (chỉ phải tham gia vài tuần huấn luyện quân sự cơ bản).

Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng, đặc biệt là đối với các cầu thủ bóng đá. Việc không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự đồng nghĩa với cơ hội lớn hơn để được các CLB châu Âu chiêu mộ. Với những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, điều này giúp họ tiếp tục phát triển chuyên môn và nhận được những bản hợp đồng tốt hơn.

Xét về sự nghiệp, danh tiếng, tên tuổi và thu nhập, việc không phải trở về nước để khoác áo đội bóng quân đội tại K-League khi bước sang tuổi 28 tạo ra sự khác biệt rất lớn. Vì vậy, Hàn Quốc rất coi trọng giải đấu này và đã giành huy chương vàng tại 3 kỳ đại hội gần nhất, giúp hàng chục cầu thủ được miễn nghĩa vụ quân sự.

Đây là giải đấu dành cho lứa tuổi U23, trong đó mỗi HLV được phép chọn 3 cầu thủ quá tuổi.

Ba cầu thủ quá tuổi của Hàn Quốc bao gồm Yang Hyun-jun (đang khoác áo CLB Celtic của Scotland), Eom Ji-sung (CLB Swansea City của Xứ Wales) và Lee Gi-hyuk (CLB Gangwon FC). Nếu giành huy chương vàng, Yang và Eom có thể trở lại châu Âu và toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp của mình.

Tin vui cho bóng đá Hàn Quốc là ASIAD 20 chỉ có 15 đội tham gia tranh tài. Hàn Quốc nằm ở bảng D - bảng đấu duy nhất chỉ có 3 đội và hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Bảng này, Saudi Arabia và Qatar là những đối thủ đáng gờm, nhưng “Những chiến binh Taeguk” có khả năng lọt vào vòng tứ kết.

Nếu đạt được thành tích này, U23 Hàn Quốc sẽ nắm lợi thế khi mới chỉ thi đấu 2 trận, thay vì 3 trận như các đội khác.

Nhưng hiện nay, phong độ của đội Hàn Quốc không thực sự tốt. Người đang chịu nhiều áp lực và bị "soi xét kỹ" là HLV trưởng Lee Min-sung, chứ không phải Hong Myung-bo.